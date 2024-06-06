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Вьетнам и Новая Зеландия провели вторую встречу министров иностранных дел в Хано

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс стали сопредседателями второй встречи министров иностранных дел Вьетнама и Новой Зеландии, которая состоялась 5 июня в Ханое.
  На второй встрече министров иностранных дел Вьетнама и Новой Зеландии в Ханое 5 июня. Фото: ВИA  
Стороны выразили удовлетворение позитивным и эффективным развитием вьетнамско-новозеландского стратегического партнерства в сферах политики и дипломатии, экономики, торговли и инвестиций, национальной обороны и безопасности, образования и подготовки человеческих ресурсов, науки и технологии, сельского хозяйства и обмена между людьми. Они высоко оценили и согласовали многочисленные конкретные меры по реализации результатов, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Новую Зеландию в марте прошлого года. Заглядывая в будущее, они пообещали сотрудничать в 2025 году по ряду инициатив, приуроченных к 50-летию установления дипломатических отношений и пятилетию двустороннего стратегического партнерства, включая визиты и контакты на высшем уровне, культурные и межличностные обмены.

Экономические и торговые связи были в центре внимания, и обе стороны подчеркнули потенциал для роста. Они обязались достичь двусторонней торговли стоимостью 3 миллиарда долларов США к 2026 году за счет укрепления экономических связей, расширения доступа к рынкам и эффективной реализации существующих соглашений о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Соглашение о свободной торговле АСЕАН-Австралия/Новая Зеландия (AANZFTA). Также обсуждалось создание прямого авиационного маршрута между двумя странами. На встрече были выделены новые области для сотрудничества, включая чистое сельское хозяйство, зеленую экономику, цифровую экономику и энергетический переход. Эти направления будут включены в разрабатываемый в ближайшее время План действий по реализации Стратегического партнерства на период 2024-2027 годов.

Говоря о региональных и глобальных проблемах, министры пообещали совместно работать над поддержанием региональной стабильности, сотрудничества и развития. Они подтвердили важность поддержания мира, стабильности, свободы судоходства и авиации в Восточном море и соблюдения международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Уинстон Питерс, в свою очередь, подтвердил, что Новая Зеландия уделяет первостепенное внимание Юго- Восточной Азии в своей внешней политике, выразив стремление к более существенному, всестороннему и сплоченному взаимодействию с регионом. Он также подчеркнул, что Новая Зеландия поддерживает центральную роль АСЕАН. В ответ Буй Тхань Шон подчеркнул приверженность Вьетнама дальнейшему укреплению отношений между АСЕАН и Новой Зеландией в качестве координатора с июля 2024 по июль 2027 года. Он предложил расширить сотрудничество в целях устойчивого развития в субрегионе Меконга, особенно в области сельского хозяйства, устойчивого к изменению климата. Он также предложил укреплять более тесные связи между АСЕАН и Форумом тихоокеанских островов.

Эта встреча стала второй в своем роде после успешного первого мероприятия в Новой Зеландии в сентябре 2022 года. Обе стороны договорились о следующей встречи в Новой Зеландии в 2025 году.

ВИА/ИЖВ

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