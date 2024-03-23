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Вьетнам и Нидерланды укрепляют сотрудничество в области сельского хозяйства

21 марта на форуме в Хошимине вьетнамские и голландские эксперты сравнили научные, технологические и финансовые решения для стимулирования устойчивого развития сельского хозяйства и реагирования на изменение климата в дельте Меконга.

Các chuyên gia chia sẻ cơ hội hợp tác Việt Nam-Hà Lan ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại diễn đàn. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)Панельная дискуссия на форуме. Фото: ВИA

"Вьетнамcко-нидерландский бизнес-форум: Бизнес-форум дельты Меконга 2024" был организован посольством Нидерландов во Вьетнаме и генеральным консульством европейской страны в городе Хошимин.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Чан Тхань Нам отметил, что дельта Меконга является ключевым центром сельскохозяйственного производства Вьетнама, обеспечивая 56% производства риса, 70% рыбных продуктов и 64% фруктов для внутреннего рынка и экспорта.

Однако ограниченная транспортная инфраструктура остается узким местом в развитии региона, наряду с последствиями изменения климата, проникновением соленой воды и эрозией, хотя правительство и местные власти приняли ряд контрмер, отметил чиновник.

Он также ознакомил участников с планом развития дельты Меконга на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, который нацелен на экологичные, основанные на природе преобразования в сельском хозяйстве, а также на расширение транспортно-логистических связей с городом Хошимин и южной ключевой экономической зоной.

Для этого региону необходимы огромные ресурсы в области науки, технологий и финансов, сказал он, подчеркнув важность международного сотрудничества и инвестиций, в том числе от Нидерландов.

Министр инфраструктуры и рыбного хозяйства Нидерландов Марк Харберс отметил как возможности, так и проблемы сельского хозяйства Вьетнама и его региона дельты Меконга, и подтвердил, что Нидерланды готовы поделиться своим опытом и сотрудничать с Вьетнамом в области планирования дельты, предлагая решения, гармонизирующие экономический рост и охрану природы.

Министр сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов Кристианна ван дер Вал-Зеггелинк отметила, что программы развития сельского хозяйства в таких особых регионах, как дельта Меконга, требуют участия различных сторон.

Сельскохозяйственное производство в контексте изменения климата требует сортов культур с высокой устойчивостью к засоленности почвы, предложила она, добавив, что пестициды должны быть заменены естественными врагами для обеспечения качества продукции и защиты окружающей среды.

В рамках рабочей поездки голландской бизнес-делегации в городе Хошимин, предприятия и организации Нидерландов и дельты Меконга подписали 18 меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве во многих областях, от аквакультуры и устойчивого выращивания риса до технологий очистки воды и реагирования на изменение климата.

ВИА/ИЖВ

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