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Вьетнам и Лаос укрепляют сотрудничество в области военной медицины
Встреча прошла в атмосфере товарищества и братства, ознаменовав новый этап развития сотрудничества между двумя странами в области военной медицины, прежде всего в подготовке высококвалифицированных кадров и передаче современных медицинских технологий.
Выступая на встрече, генерал-лейтенант Нгием Дык Тхуан выразил искреннюю признательность руководству Министерства национальной обороны Лаоса и генерал-полковнику Сайчаю Коммаситу за тёплый приём делегации, проинформировал об итогах сотрудничества за прошедший период и подчеркнул, что отношения между Военно-медицинской академией Вьетнама, Военно-медицинской академией Лаоса и Центральным военным госпиталем № 103 Народной армии Лаоса являются традиционными и прочными, а подписанный в 2024 году Меморандум о сотрудничестве вывел их на качественно новый уровень.
В сфере подготовки кадров с 1954 года по настоящее время Военно-медицинская академия Вьетнама подготовила 687 лаосских военных специалистов различных уровней, в том числе 322 врача, 67 магистров, 10 докторов, 43 врачей-специалистов I и II категорий, а также сотни медицинских техников и бакалавров фармацевтики. Многие выпускники после возвращения на родину стали руководителями высокого уровня, военачальниками и ведущими специалистами Лаоса. В настоящее время Академия продолжает обучение 66 лаосских курсантов и слушателей. Кроме того, с 2011 года Академия направила 32 экспертные группы для оказания помощи Военно-медицинской академии Лаоса в преподавании и разработке учебных программ, а также передала комплект базы данных, включающий 313 оцифрованных научных материалов.
Наиболее значимым достижением двустороннего сотрудничества стала успешная передача технологии трансплантации почки Центральному военному госпиталю № 103 Народной армии Лаоса. С декабря 2022 года Военно-медицинская академия Вьетнама направила 13 экспертных групп, которые совместно с лаосскими врачами успешно выполнили 31 операцию по пересадке почки. Вьетнамская сторона полностью обеспечивала лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами в 2022–2024 годах, а в 2025 году оказала частичную поддержку, чтобы госпиталь смог полностью перейти на самостоятельное проведение операций с 2026 года. В настоящее время уровень самостоятельности учреждения уже достиг около 95%.
Развивая достигнутые результаты, стороны активно расширяют сотрудничество в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и вспомогательных репродуктивных технологий. Военно-медицинская академия Вьетнама уже приняла две группы лаосских медицинских работников для углублённой подготовки и направила специалистов во Вьентьян для проведения предварительного обследования с целью внедрения данной технологии в Лаосе. Наряду с этим обе академии успешно провели три совместные научные конференции, ставшие авторитетной академической площадкой для специалистов военной медицины двух стран.
Выступая на встрече, генерал-полковник Сайчай Коммасит высоко оценил результаты сотрудничества между Военно-медицинской академией Вьетнама и военно-медицинскими учреждениями Лаоса. Он подчеркнул, что передача технологий трансплантации почки и успешное проведение 31 операции стали не только значительным достижением в области медицины, но и способствовали существенному повышению профессионального уровня военно-медицинской службы Лаоса, вернув здоровье многим пациентам.
Начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса также положительно оценил инициативу Военно-медицинской академии Лаоса по переводу на лаосский язык учебников и учебных материалов Военно-медицинской академии Вьетнама для использования в образовательной и научной деятельности, подтвердив полную поддержку всех согласованных между двумя академиями направлений сотрудничества.
Говоря о сотрудничестве в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, генерал-полковник Сайчай Коммасит подчеркнул, что Министерство национальной обороны Лаоса полностью поддерживает данный проект и создаст все необходимые условия для его реализации. По его словам, проблема бесплодия в Лаосе приобретает всё более серьёзный характер, становясь важной социальной задачей, поэтому развитие технологий ЭКО имеет большое гуманитарное и практическое значение.
Поддержав основные направления дальнейшего сотрудничества, генерал-полковник Сайчай Коммасит предложил военно-медицинским службам двух стран сохранить механизм тесной координации. Отметив, что медицина является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей науки, он выразил надежду, что вьетнамские специалисты продолжат сопровождать лаосских коллег и после полного освоения технологии трансплантации почки Центральным военным госпиталем № 103 Лаоса, помогая им осваивать новейшие знания и медицинские технологии.
Со своей стороны генерал-лейтенант Нгием Дык Тхуан подтвердил, что Военно-медицинская академия сосредоточит усилия на трёх приоритетных направлениях сотрудничества: совершенствовании системы последипломной подготовки, развитии научных исследований и оказании профессиональной медицинской поддержки. В частности, академия окажет помощь Военно-медицинской академии Лаоса в разработке учебных программ, учебно-методических материалов и системы оценки знаний для подготовки врачей-резидентов и врачей-специалистов в соответствии с международными стандартами и новой моделью медицинского образования Вьетнама; поддержит публикацию научных статей лаосских специалистов в авторитетных изданиях и совместно организует IV Межакадемическую научную конференцию в 2027 году по случаю десятилетия соглашения о побратимских отношениях между двумя академиями; а также проведёт конференцию по итогам пяти лет передачи технологии трансплантации почки, намеченную на декабрь 2026 года, направит специалистов для технической поддержки и обеспечит Центральный военный госпиталь № 103 Лаоса химическими реагентами и расходными материалами для проведения первых 20 процедур ЭКО.
Завершая встречу, заместитель министра национальной обороны и начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса подчеркнул, что отношения между партиями, государствами и армиями Лаоса и Вьетнама являются «особенными среди особенных» и не имеют аналогов в мире. По его словам, партия, государство, армия и народ Лаоса с удовлетворением отмечают дальнейшее укрепление взаимного доверия, чему способствуют государственные визиты Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и Генерального секретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, а также активные контакты между оборонными ведомствами двух стран. Он выразил уверенность, что искреннее и эффективное сотрудничество военно-медицинских служб будет и впредь укреплять великую дружбу, особую солидарность, всестороннее сотрудничество и стратегическую сопряжённость между Лаосом и Вьетнамом, способствуя тому, чтобы двусторонние отношения навсегда оставались прочными и незыблемыми.