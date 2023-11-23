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Вьетнам и Лаос провели десятую консультативную встречу на уровне министров иностранных дел

22 ноября в Ханое под председательством министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салеумксая Коммасита состоялась десятая консультативная встреча на уровне министров иностранных дел Вьетнама и Лаоса.
  На десятой консультативной встрече на уровне министров иностранных дел Вьетнама и Лаоса. Фото: ВИA  
Министры провели обстоятельный практический обмен мнениями, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подготовки к проведению в будущем внешнеполитических мероприятий высокого уровня между двумя странами, а также меры по развитию сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны выразили удовлетворение по поводу стабильного и эффективного прогресса во всех областях, достигнутого в последнее время между Вьетнамом и Лаосом.

Укреплению политического доверия способствовали многочисленные обмены делегациями и контакты, создавшие прочную основу и направление для развития двусторонних отношений в целом. Кроме того, укрепляется сотрудничество в области безопасности и обороны, что способствует поддержанию безопасности и стабильности в каждой стране.

В экономическом сотрудничестве наблюдаются позитивные изменения. За первые десять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот достиг более 1,3 млрд долл. США. Введены в действие многие ключевые проекты.

Что касается великих отношений, особой солидарности и всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Лаосом, то обе страны развивают сотрудничество в области образования, подготовки и развития человеческих ресурсов, а также укрепляют связи между молодым поколением.

Министры выразили общее мнение об укреплении сотрудничества между двумя министерствами на основе соглашения о сотрудничестве на период 2021-25 гг. и согласились поддерживать и развивать периодические механизмы сотрудничества, такие как программа действий по укреплению сотрудничества в области экономической дипломатии на 2020-25 гг. и программа сотрудничества по подготовке лаосских чиновников, работающих в области иностранных дел и международной интеграции.

Стороны также договорились о тесной координации и взаимной поддержке на многосторонних форумах, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и механизмов сотрудничества в субрегионе Меконга, а также о поддержке общей позиции АСЕАН по стратегическим вопросам в регионе, включая проблему Восточного моря.

Министр Буй Тхань Шон высоко оценил подготовку Лаоса к председательству в АСЕАН в 2024 г. и подчеркнул, что Вьетнам готов оказать поддержку Лаосу в успешном выполнении этой роли.

Заместитель премьер-министр и министр иностранных дел Лаоса Салеумсай Коммасит, находящийся с визитом во Вьетнаме 21-23 ноября, пригласил министра Буй Тхань Шона посетить Лаос и стать сопредседателем консультативной встречи на уровне министров иностранных дел в 2024 году.

ВИА/ИЖВ

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