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Вьетнам и Лаос провели десятую консультативную встречу на уровне министров иностранных дел
Стороны выразили удовлетворение по поводу стабильного и эффективного прогресса во всех областях, достигнутого в последнее время между Вьетнамом и Лаосом.
Укреплению политического доверия способствовали многочисленные обмены делегациями и контакты, создавшие прочную основу и направление для развития двусторонних отношений в целом. Кроме того, укрепляется сотрудничество в области безопасности и обороны, что способствует поддержанию безопасности и стабильности в каждой стране.
В экономическом сотрудничестве наблюдаются позитивные изменения. За первые десять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот достиг более 1,3 млрд долл. США. Введены в действие многие ключевые проекты.
Что касается великих отношений, особой солидарности и всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Лаосом, то обе страны развивают сотрудничество в области образования, подготовки и развития человеческих ресурсов, а также укрепляют связи между молодым поколением.
Министры выразили общее мнение об укреплении сотрудничества между двумя министерствами на основе соглашения о сотрудничестве на период 2021-25 гг. и согласились поддерживать и развивать периодические механизмы сотрудничества, такие как программа действий по укреплению сотрудничества в области экономической дипломатии на 2020-25 гг. и программа сотрудничества по подготовке лаосских чиновников, работающих в области иностранных дел и международной интеграции.
Стороны также договорились о тесной координации и взаимной поддержке на многосторонних форумах, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и механизмов сотрудничества в субрегионе Меконга, а также о поддержке общей позиции АСЕАН по стратегическим вопросам в регионе, включая проблему Восточного моря.
Министр Буй Тхань Шон высоко оценил подготовку Лаоса к председательству в АСЕАН в 2024 г. и подчеркнул, что Вьетнам готов оказать поддержку Лаосу в успешном выполнении этой роли.
Заместитель премьер-министр и министр иностранных дел Лаоса Салеумсай Коммасит, находящийся с визитом во Вьетнаме 21-23 ноября, пригласил министра Буй Тхань Шона посетить Лаос и стать сопредседателем консультативной встречи на уровне министров иностранных дел в 2024 году.