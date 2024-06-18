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Вьетнам и Китай укрепляют стабильные, устойчивые связи

17 июня в Ханое постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву принял заместителя председателя Комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Цзыина.
  Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву (справа) и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей Фу Цзыин. Фото: ВИA  
На мероприятии оба официальных лица подтвердили традиционную дружбу и братские связи между двумя народами, которые на протяжении многих лет лелеялись и ценились поколениями лидеров двух партий и государств.

Они выразили свою радость в связи с историческими визитами Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 года и Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина в декабре 2023 года, которые привели к повышению уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства и созданию сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Высоко оценив активное развитие сотрудничества между двумя законодательными органами за прошедшее время, они договорились продолжать содействовать конкретизации подписанных соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами высокого уровня, способствуя укреплению двусторонних связей на стабильной, здоровой и устойчивой основе в предстоящее время.

Нгуен Минь Ву подчеркнул значение сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей для отношений между двумя партиями и государствами, выразив надежду, что обе стороны будут повышать свою роль в развитии двустороннего сотрудничества до более эффективного и практичного, продолжая расширять обмены делегациями на всех уровнях для улучшения политического доверия.

Он попросил Китай продолжать открывать рынок для вьетнамских морепродуктов, фруктов, мяса скота и птицы, активизировать сотрудничество в области транспортного сообщения и устранить препятствия в ряде проектов промышленного сотрудничества.

Он предложил обеим сторонам продолжать расширять местное сотрудничество, ускорять восстановление туристического сотрудничества, а также эффективно и практически осуществлять обмен между политико-общественными организациями.
Что касается вопроса Восточного моря, то обе стороны должны уважать законные права друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, хорошо контролировать разногласия на море и поддерживать мир и стабильность, добавил он.

Фу Цзыин, в свою очередь, подтвердил, что Китай всегда рассматривает Вьетнам в качестве приоритета в своей дипломатии соседства, рекомендовав обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, координировать работу на многосторонних форумах и развивать сотрудничество в различных областях, включая законодательство для создания благоприятного инвестиционного и делового климата для предприятий двух стран.

Комитет по иностранным делам готов сотрудничать с Министерством иностранных дел Вьетнама, Комитетом по внешним связям Национального собрания для успешной реализации подписанных соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами высокого уровня, способствуя развитию и углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства и созданию сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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