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Вьетнам и Китай укрепляют стабильные, устойчивые связи
Они выразили свою радость в связи с историческими визитами Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Китай в октябре 2022 года и Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина в декабре 2023 года, которые привели к повышению уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства и созданию сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Высоко оценив активное развитие сотрудничества между двумя законодательными органами за прошедшее время, они договорились продолжать содействовать конкретизации подписанных соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами высокого уровня, способствуя укреплению двусторонних связей на стабильной, здоровой и устойчивой основе в предстоящее время.
Нгуен Минь Ву подчеркнул значение сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей для отношений между двумя партиями и государствами, выразив надежду, что обе стороны будут повышать свою роль в развитии двустороннего сотрудничества до более эффективного и практичного, продолжая расширять обмены делегациями на всех уровнях для улучшения политического доверия.
Он попросил Китай продолжать открывать рынок для вьетнамских морепродуктов, фруктов, мяса скота и птицы, активизировать сотрудничество в области транспортного сообщения и устранить препятствия в ряде проектов промышленного сотрудничества.
Он предложил обеим сторонам продолжать расширять местное сотрудничество, ускорять восстановление туристического сотрудничества, а также эффективно и практически осуществлять обмен между политико-общественными организациями.
Что касается вопроса Восточного моря, то обе стороны должны уважать законные права друг друга в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, хорошо контролировать разногласия на море и поддерживать мир и стабильность, добавил он.
Фу Цзыин, в свою очередь, подтвердил, что Китай всегда рассматривает Вьетнам в качестве приоритета в своей дипломатии соседства, рекомендовав обеим сторонам активизировать обмен делегациями на всех уровнях, координировать работу на многосторонних форумах и развивать сотрудничество в различных областях, включая законодательство для создания благоприятного инвестиционного и делового климата для предприятий двух стран.
Комитет по иностранным делам готов сотрудничать с Министерством иностранных дел Вьетнама, Комитетом по внешним связям Национального собрания для успешной реализации подписанных соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами высокого уровня, способствуя развитию и углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства и созданию сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение, добавил он.