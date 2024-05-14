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Вьетнам и Иран укрепляют сотрудничество в области правоохранительной деятельности
Стороны договорились расширить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, чтобы изучить потребности и потенциал сотрудничества между двумя странами в области безопасности и порядка; содействовать обмену информацией и профессиональной координации; усилить координацию в борьбе со всеми видами транснациональных преступлений и преступлений, в которых замешаны граждане двух стран.
Они договорились не позволять ни одной организации или частному лицу использовать территорию одной страны для совершения действий против другой; координировать действия по защите абсолютной безопасности визитов высших руководителей, обеспечивать безопасность штаб-квартир представительных учреждений и граждан этой страны на территории другой; активизировать сотрудничество в области обучения для повышения профессионального потенциала и иностранных языков (персидского и вьетнамского).
Генерал То Лам и бригадный генерал Ахмад Реза Радан подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя ведомствами.