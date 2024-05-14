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Вьетнам и Иран укрепляют сотрудничество в области правоохранительной деятельности

14 мая в Ханое министр общественной безопасности генерал То Лам возглавил официальную церемонию приема высокопоставленной делегации командования правоохранительных органов Ирана во главе с его командующим бригадным генералом Ахмадом Реза Раданом.
  Министр общественной безопасности генерал То Лам (справа) принимает командующего иранским командованием правоохранительных органов бригадного генерала Ахмада Реза Радана. Фото: VOV
Генерал То Лам отметил, что рабочий визит делегации с 13 по 16 мая имеет важное значение, способствуя укреплению доброй дружбы между Вьетнамом и Ираном, а также укреплению сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Командованием правоохранительных органов Ирана.

Стороны договорились расширить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, чтобы изучить потребности и потенциал сотрудничества между двумя странами в области безопасности и порядка; содействовать обмену информацией и профессиональной координации; усилить координацию в борьбе со всеми видами транснациональных преступлений и преступлений, в которых замешаны граждане двух стран.

Они договорились не позволять ни одной организации или частному лицу использовать территорию одной страны для совершения действий против другой; координировать действия по защите абсолютной безопасности визитов высших руководителей, обеспечивать безопасность штаб-квартир представительных учреждений и граждан этой страны на территории другой; активизировать сотрудничество в области обучения для повышения профессионального потенциала и иностранных языков (персидского и вьетнамского).

Генерал То Лам и бригадный генерал Ахмад Реза Радан подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя ведомствами.

ВИА/ИЖВ

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