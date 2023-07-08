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Вьетнам и Египет стремятся довести объем двусторонней торговли до 1 млрд. долл. США
На встрече министр Шон заявил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству с Египтом, одним из первых государств Ближнего Востока и Африки, установившим дипломатические отношения со страной Юго-Восточной Азии.
Он выразил свою радость в связи с позитивным развитием отношений между двумя странами в последнее время. В настоящее время Египет является ведущим торговым партнером Вьетнама в Северной Африке, товарооборот с которым растет год от года и в прошлом году достиг почти 600 млн. долл. США.
Глава МИД предложил дипломату использовать свой опыт и внести вклад в дальнейшее укрепление двусторонних связей, особенно в таких областях, как политика-дипломатия, торговля-инвестиции, Халяль и реагирование на изменение климата.
В свою очередь, посол Египта подтвердила, что у обеих стран остаются широкие возможности для развития сотрудничества, и пообещала, что приложит все усилия для создания прорыва в двусторонних отношениях в ближайшее время, чтобы довести объем двусторонней торговли до 1 млрд. долл. США, как это было установлено странами.
По случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами (1963 - 2023 гг.) обе стороны договорились тесно координировать работу по обмену делегациями и эффективно реализовывать механизмы двустороннего сотрудничества, такие как организация шестой сессии Совместного комитета Вьетнама и Египта.
Они также обязались укреплять сотрудничество между населенными пунктами двух стран, координировать проведение мероприятий по культурному и художественному обмену для улучшения взаимопонимания между народами двух стран и содействовать переговорам и подписанию соглашений о сотрудничестве в области авиации и избежания двойного налогообложения.