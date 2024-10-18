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Вьетнам и Австралия проводят четвертую встречу по экономическому партнерству
Встреча состоялась в контексте повышения статуса отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства во время официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Австралию в марте.
Выступая на мероприятии, Нгуен Чи Зунг отметил, что с развитием отношений Вьетнам и Австралия стали ключевыми экономическими партнерами друг друга в различных областях, включая торговлю, инвестиции, сотрудничество в области развития, сельское хозяйство, образование и подготовку кадров.
Фаррелл отметил, что двусторонняя торговля процветает, создавая все больше возможностей для экспортеров, предпринимателей и рабочих обеих стран. За последние три года объем двусторонней торговли достиг рекордной отметки в 26 миллиардов австралийских долларов, а Вьетнам стал одним из самых быстрорастущих источников международных посетителей Австралии после пандемии COVID-19. Экономическая стратегия Австралии в Юго-Восточной Азии поддерживает ее бизнес в использовании новых возможностей в регионе, а Вьетнам определен как одна из стран, обладающих значительным потенциалом для австралийских экспортеров, подчеркнул он.
Что касается официальной помощи в целях развития (ОПР), Австралия является одним из крупнейших поставщиков ОПР для Вьетнама. По данным посольства Австралии во Вьетнаме, в период 2023-2024 годов Австралия выделила 95 миллионов австралийских долларов на ОПР для Вьетнама, в основном в такие области, как экономический рост, развитие квалифицированной рабочей силы, энергетика и климат, а также гендерное равенство.
Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то по состоянию на август 2024 года австралийские инвесторы запустили 660 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом в 2,05 миллиарда долларов США, что позволило Австралии занять 21-е место среди 149 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.
За первые девять месяцев этого года объем двусторонней торговли достиг 10,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, из которых 5 миллиардов долларов США поступили от вьетнамского экспорта, увеличившегося на 30,3% по сравнению с предыдущим годом, а остальные - от импорта, снизившегося на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.
На встрече стороны обсудили меры по активному развитию двусторонних экономических отношений и открытию новых направлений. Они также оценили ход реализации Стратегии расширенного экономического взаимодействия (СРЭВ) и результаты заседаний рабочих групп по ОПР, ПИИ и торговле.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних и региональных форумах и механизмах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Всемирная торговая организация (ВТО), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Зона свободной торговли АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия (AANZFTA), а также Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF).
Также было решено, что пятая встреча пройдет во Вьетнаме в подходящее время, чтобы обсудить ход реализации СРЭВ, а также соглашения, достигнутые на четвертом заседании, и предложить новые инициативы и соглашения о сотрудничестве./