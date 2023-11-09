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НОВОСТИ

Вьетнам избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО

8 ноября Вьетнам был избран вице-президентом 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, представляющим Азиатско-Тихоокеанский регион. Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок, являющийся также председателем Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО, отметил, что выборы подтверждают продуманную внешнюю политику партии и государства, направленную на многостороннее развитие, диверсификацию, а также всестороннюю и эффективную международную интеграцию.

По словам Ха Ким Нгока, на этом посту у Вьетнама будет больше возможностей внести позитивный и практический вклад в решение международных проблем, представляющих интерес для ЮНЕСКО, активизировать программы и направления деятельности ЮНЕСКО по пяти направлениям - образование, культура, естественные науки, социальные науки, информация и коммуникации, а также использовать инициативы ЮНЕСКО для устойчивого и всестороннего развития страны.

Это также подтверждает растущий авторитет Вьетнама на международной арене и является яркой иллюстрацией доверия международного сообщества к вкладу Вьетнама в глобальные многосторонние механизмы, сказал он, назвав это результатом стратегии культурной дипломатии до 2030 года.

Благодаря этим выборам Вьетнам впервые берет на себя роль одновременно в четырех ключевых механизмах ЮНЕСКО, как члена Исполнительного совета ЮНЕСКО, заместителя председателя Межправительственного комитета ЮНЕСКО по Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года на срок 2021-2025 годов и члена Межправительственного комитета ЮНЕСКО по Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года.

По его словам, эти механизмы открывают возможности для участия страны в формировании политики и принятии важных решений ЮНЕСКО.

ИЖВ/ВИА

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