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Вьетнам избран вице-президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО
По словам Ха Ким Нгока, на этом посту у Вьетнама будет больше возможностей внести позитивный и практический вклад в решение международных проблем, представляющих интерес для ЮНЕСКО, активизировать программы и направления деятельности ЮНЕСКО по пяти направлениям - образование, культура, естественные науки, социальные науки, информация и коммуникации, а также использовать инициативы ЮНЕСКО для устойчивого и всестороннего развития страны.
Это также подтверждает растущий авторитет Вьетнама на международной арене и является яркой иллюстрацией доверия международного сообщества к вкладу Вьетнама в глобальные многосторонние механизмы, сказал он, назвав это результатом стратегии культурной дипломатии до 2030 года.
Благодаря этим выборам Вьетнам впервые берет на себя роль одновременно в четырех ключевых механизмах ЮНЕСКО, как члена Исполнительного совета ЮНЕСКО, заместителя председателя Межправительственного комитета ЮНЕСКО по Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года на срок 2021-2025 годов и члена Межправительственного комитета ЮНЕСКО по Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года.
По его словам, эти механизмы открывают возможности для участия страны в формировании политики и принятии важных решений ЮНЕСКО.