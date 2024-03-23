НОВОСТИ
Вьетнам заработал 160 миллионов долларов США на экспорте каучука в феврале
Китай остался крупнейшим покупателем каучука во Вьетнаме, импортировав 227 000 тонн на сумму 317 миллионов долларов США, что на 10,1% больше по объему и на 14,4% по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Между тем, экспорт каучука из стран Юго-Восточной Азии на основные международные рынки, включая Республику Корея, США, Германию, Россию, Италию, Бразилию, Испанию и Турцию, вырос.
Вьетнамский каучук стоит на международных рынках 1481 доллар США за тонну, что на 5 % больше, чем в январе.
Отраслевые эксперты отмечают, что росту цен на каучук способствовало несколько факторов, главным из которых является бурный рост продаж автомобилей в Китае. В результате спрос на шины для новых автомобилей в Китае вырос на 30 %, что повысило спрос на натуральный каучук, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы.