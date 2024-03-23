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Вьетнам заработал 160 миллионов долларов США на экспорте каучука в феврале

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), в прошлом месяце Вьетнам поставил за границу 110000 тонн каучука, заработав на этом более 160 миллионов долларов США. В результате февральского показателя общий объем экспорта каучука в стране за первые два месяца 2024 года составил 320 000 тонн на сумму 458 миллионов долларов США.

Китай остался крупнейшим покупателем каучука во Вьетнаме, импортировав 227 000 тонн на сумму 317 миллионов долларов США, что на 10,1% больше по объему и на 14,4% по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Между тем, экспорт каучука из стран Юго-Восточной Азии на основные международные рынки, включая Республику Корея, США, Германию, Россию, Италию, Бразилию, Испанию и Турцию, вырос.

Вьетнамский каучук стоит на международных рынках 1481 доллар США за тонну, что на 5 % больше, чем в январе.

Отраслевые эксперты отмечают, что росту цен на каучук способствовало несколько факторов, главным из которых является бурный рост продаж автомобилей в Китае. В результате спрос на шины для новых автомобилей в Китае вырос на 30 %, что повысило спрос на натуральный каучук, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы.

ИЖВ/ВИА

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