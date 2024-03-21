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Вьетнам занимает 13-е место в списке крупнейших поставщиков манго в США
В прошлом году США импортировали в основном замороженные и свежие плоды манго из Вьетнама. Из них импорт замороженного манго достиг 643 тонн на сумму 988 000 долларов США, увеличившись на 84,7% по объему и на 82,9% по стоимости по сравнению с 2022 годом.
Импорт свежего манго достиг 500 тонн на сумму 1,4 миллиона долларов США, увеличившись на 16,7% по объему и на 38,2% по стоимости.
Однако объем импорта обоих видов манго составляет очень низкую долю от общего объема импорта в США.
Департамент импорта и экспорта Министерства промышленности и торговли Вьетнама (MoIT) сослался на статистику Министерства сельского хозяйства США (USDA), согласно которой в прошлом году импорт манго всех видов в США достиг 746 400 тонн на сумму 1,11 миллиарда долларов США.
США импортировали манго всех видов в основном из Мексики, что составило 61,3% от общего объема импорта манго в прошлом году, за ними следуют Перу, Бразилия и Эквадор.