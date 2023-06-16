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Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в области образования

15 июня заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха устроил прием в Ханое в честь визита министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца, в ходе которого ведущий подтвердил, что Вьетнам уделяет большое внимание особой традиционной дружбе с европейской страной и двустороннему партнерству
  Обзор встречи. Фото: ВИА  
15 июня заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха устроил прием в Ханое в честь визита министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца, в ходе которого ведущий подтвердил, что Вьетнам уделяет большое внимание особой традиционной дружбе с европейской страной и двустороннему партнерству в области образования и профессиональной подготовки.

Заместитель премьер-министра Ха отметил, что Беларусь помогла Вьетнаму подготовить многих должностных лиц и экспертов, служащих национальному строительству и развитию страны, особенно в области науки и техники.

Подчеркнув, что обеим сторонам еще предстоит оптимизировать потенциал сотрудничества, вице-премьер сказал, что предстоящий визит премьер-министра Республики Беларусь, как ожидается, будет способствовать всестороннему и углубленному укреплению двусторонних связей, особенно в области экономики, культуры, окружающей среды, изменения климата, безопасности и обороны. В частности, образование по-прежнему будет одним из приоритетов двустороннего сотрудничества.

По его словам, между Вьетнамом и Беларусью будет подписано новое соглашение о сотрудничестве в области образования, которое, как мы надеемся, принесет практическую пользу народам обеих сторон и послужит стимулом для всестороннего сотрудничества между двумя странами в будущем.

Заместитель премьер-министра Ха выразил надежду, что Министерство образования Вьетнама и Министерство подготовки кадров Беларуси оперативно завершат разработку программ и рамок сотрудничества между двумя странами в различных формах, таких как обмен делегациями и опытом в области общего, высшего и послевузовского образования, наряду с формированием совместных научно-исследовательских групп и обмена студентами.

Со своей стороны, Андрей Иванец подтвердил, что у двух стран есть много возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки.

На сегодняшний день между университетами Вьетнама и Беларуси подписано 40 соглашений о сотрудничестве, сказал он, выразив убеждение, что новое соглашение о сотрудничестве в области образования, которое будет подписано между правительствами двух стран, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в этой области.

ИЖВ/ВИА

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