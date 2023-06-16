НОВОСТИ
Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в области образования
Заместитель премьер-министра Ха отметил, что Беларусь помогла Вьетнаму подготовить многих должностных лиц и экспертов, служащих национальному строительству и развитию страны, особенно в области науки и техники.
Подчеркнув, что обеим сторонам еще предстоит оптимизировать потенциал сотрудничества, вице-премьер сказал, что предстоящий визит премьер-министра Республики Беларусь, как ожидается, будет способствовать всестороннему и углубленному укреплению двусторонних связей, особенно в области экономики, культуры, окружающей среды, изменения климата, безопасности и обороны. В частности, образование по-прежнему будет одним из приоритетов двустороннего сотрудничества.
По его словам, между Вьетнамом и Беларусью будет подписано новое соглашение о сотрудничестве в области образования, которое, как мы надеемся, принесет практическую пользу народам обеих сторон и послужит стимулом для всестороннего сотрудничества между двумя странами в будущем.
Заместитель премьер-министра Ха выразил надежду, что Министерство образования Вьетнама и Министерство подготовки кадров Беларуси оперативно завершат разработку программ и рамок сотрудничества между двумя странами в различных формах, таких как обмен делегациями и опытом в области общего, высшего и послевузовского образования, наряду с формированием совместных научно-исследовательских групп и обмена студентами.
Со своей стороны, Андрей Иванец подтвердил, что у двух стран есть много возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в области образования и профессиональной подготовки.
На сегодняшний день между университетами Вьетнама и Беларуси подписано 40 соглашений о сотрудничестве, сказал он, выразив убеждение, что новое соглашение о сотрудничестве в области образования, которое будет подписано между правительствами двух стран, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в этой области.