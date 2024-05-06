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Вьетнам дорожит стратегическим партнерством с Францией

Bьетнам придает большое значение стратегическому партнерству с Францией, которое широко и интенсивно развивается в различных областях, включая оборону, подтвердил министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг на переговорах с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, состоявшихся 5 мая в Ханое.
  Министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг (справа) и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в Ханое 5 мая. Фото: ВИA  
На переговорах, последовавших за церемонией приветствия французского министра, генерал Фан Ван Жанг подчеркнул важность нынешнего визита гостя для активизации двустороннего сотрудничества в области обороны, назвав его свидетельством стремления "забыть прошлое и смотреть в светлое будущее".

По его словам, на основе совместного заявления о видении оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией на 2018-2028 годы и измененного соглашения об оборонных связях были достигнуты многочисленные положительные результаты в различных областях, включая обмен делегациями, механизмы диалога и консультаций, обучение, оборонную промышленность, военную медицину, обмен историческими воспоминаниями, восстановление наследия войны, миротворческие миссии ООН, а также взаимные консультации и поддержку на многосторонних форумах и механизмах.

Вьетнамский министр предложил обеим сторонам приложить больше усилий для укрепления оборонного сотрудничества в этих областях и активно участвовать в обменах для скорейшего достижения консенсуса по программе оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией на 2025-2028 годы.

В ответ министр Себастьен Лекорню подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в деле обмена историческими воспоминаниями и устранения последствий войны между двумя странами.

Он выразил надежду, что двусторонние оборонные связи будут углубляться в направлении повышения их эффективности, чтобы они соответствовали стратегическому партнерству.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Что касается морских вопросов, они подчеркнули важность мира, безопасности, стабильности, свободы судоходства и авивации, мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), полного осуществления Декларации о поведении сторон (DOC) в Восточном море и эффективного проведения в жизнь эффективного и практичного Кодекса поведения (COC) в Восточном море.

Завершая переговоры, министры подписали письмо о намерениях по расширению оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией.

ВИА/ИЖВ

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