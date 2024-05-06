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Вьетнам дорожит стратегическим партнерством с Францией
По его словам, на основе совместного заявления о видении оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией на 2018-2028 годы и измененного соглашения об оборонных связях были достигнуты многочисленные положительные результаты в различных областях, включая обмен делегациями, механизмы диалога и консультаций, обучение, оборонную промышленность, военную медицину, обмен историческими воспоминаниями, восстановление наследия войны, миротворческие миссии ООН, а также взаимные консультации и поддержку на многосторонних форумах и механизмах.
Вьетнамский министр предложил обеим сторонам приложить больше усилий для укрепления оборонного сотрудничества в этих областях и активно участвовать в обменах для скорейшего достижения консенсуса по программе оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией на 2025-2028 годы.
В ответ министр Себастьен Лекорню подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в деле обмена историческими воспоминаниями и устранения последствий войны между двумя странами.
Он выразил надежду, что двусторонние оборонные связи будут углубляться в направлении повышения их эффективности, чтобы они соответствовали стратегическому партнерству.
Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Что касается морских вопросов, они подчеркнули важность мира, безопасности, стабильности, свободы судоходства и авивации, мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), полного осуществления Декларации о поведении сторон (DOC) в Восточном море и эффективного проведения в жизнь эффективного и практичного Кодекса поведения (COC) в Восточном море.
Завершая переговоры, министры подписали письмо о намерениях по расширению оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Францией.