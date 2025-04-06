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Вьетнам добивается от США отсрочки введения новых тарифов для переговоров
В качестве доказательства доброй воли Вьетнама он отметил недавний указ от 31 марта о снижении 23 тарифных линий на товары, импортируемые из США, многие из которых теперь составляют 0%. Страна также ускорила заключение контрактов на поставку американской продукции, такой как самолеты и сжиженный природный газ (СПГ), облегчив при этом путь для американских инвестиций и торговли.
Заглядывая в будущее, Хо Дык Фок подтвердил намерение Вьетнама увеличить импорт американского сырья и оборудования, отметив, что товары двух стран скорее дополняют друг друга, чем конкурируют. Он подтвердил твердую позицию Вьетнама в борьбе с торговым мошенничеством, гарантируя, что страна не будет служить перевалочным пунктом, и пообещал придерживаться международных обязательств, чтобы не нанести ущерб бизнесу и экономике Вьетнама, потреблению США, вьетнамско-американскому всеобъемлющему стратегическому партнерству и глобальным цепочкам поставок.
По словам вице-премьера, Вьетнам также примет меры по расширению сотрудничества с США в области научных технологий и цифровой трансформации, а также увеличит импорт продукции американского производства.
Он призвал вьетнамских экспортеров удерживать цены в ожидании результатов переговоров и принимать активные стратегии для сохранения своей доли на американском рынке. Правительство Вьетнама, добавил Хо Дык Фок, будет тесно сотрудничать с предприятиями, чтобы выработать решения для преодоления этих трудностей.
Вице-премьер также призвал Американскую торговую палату (AmCham) во Вьетнаме и Деловой совет США-АСЕАН передать администрации президента Дональда Трампа послание доброй воли от вьетнамского правительства и деловых кругов, чтобы способствовать эффективным переговорам, которые могли бы еще больше укрепить вьетнамско-американское всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Вирджиния Фут, вице-председатель AmCham Hanoi, приветствовала усилия Вьетнама, отметив стремление американских компаний заключить сделки в области энергетики, СПГ и авиации, чтобы сбалансировать торговлю.
Она подчеркнула уверенность американских компаний в спросе вьетнамских потребителей, что подталкивает их к расширению деятельности на этом динамичном рынке.
Вирджиния Фут также посоветовала Вьетнаму продемонстрировать свои усилия в борьбе с перевалкой товаров и тщательно разобраться с обвинениями и слухами, которые не выгодны Вьетнаму.
Заявив, что Вьетнам является глобальной базой Samsung Group, представитель Samsung Vietnam предложил, чтобы в ходе переговорного процесса правительство подчеркнуло важную роль Вьетнама в глобальной цепочке поставок.
Введение единого налога в размере 46% на товары из Вьетнама не только влияет на глобальную цепочку поставок, но и создает бремя для американских потребителей и предприятий, подчеркнул вице-премьер Хо Дык Фок.