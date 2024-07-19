Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам делится мнениями о роли парламентов в реализации ЦУР

Вьетнам поделился идеями о конкретных шагах, которые парламенты могут предпринять для содействия достижению целей устойчивого развития (ЦУР), особенно целей №16, касающихся мира, справедливости и сильных институтов, и №13, касающихся изменения климата.

 

Вьетнам поделился идеями о конкретных шагах, которые парламенты могут предпринять для содействия достижению целей устойчивого развития (ЦУР), особенно целей №16, касающихся мира, справедливости и сильных институтов, и №13, касающихся изменения климата, на Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (HLPF), проходившей в Нью-Йорке 16-18 июля.

Вьетнамская делегация, возглавляемая Ву Хай Ха, членом Центрального комитета партии, председателем комитет по внешним связям Национального собрания (НС), заявила, что мир столкнулся со многими трудностями и вызовами, замедляющими реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, при этом многие ЦУР отстают от запланированных темпов.

В этом контексте повышение роли парламентов – важного механизма управления, тесно связанного с ЦУР №16, имеет важное значение для укрепления деятельности парламента в каждой стране, а также для совместных усилий международного сообщества по реализации Повестки дня на период до 2030 года и Межпарламентского союза (МПС) стратегии действий по обеспечению мира, сотрудничества и устойчивого развития.

В ходе дискуссии об укреплении адаптации и климатического финансирования для устойчивого и жизнестойкого мира Вьетнам подчеркнул, что изменение климата является одним из крупнейших глобальных вызовов, серьезной проблемой для человечества, которая даже имеет последствия для жизни и смерти некоторых стран и сообществ в мире.

Как развивающаяся страна, сильно пострадавшая от изменения климата, в последние годы Вьетнам всегда активно и инициативно участвовал в региональных и международных соглашениях и обязательствах по реагированию на изменение климата, подтверждая решимость развивать зеленую и устойчивую экономику, стремясь к чистому нулю выбросов, как было заявлено на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26).

Для эффективного реагирования на изменение климата Вьетнам предложил международному сообществу считать его наивысшим приоритетом в политике развития каждой страны, а также высшим этическим стандартом каждой организации и отдельных лиц.

В то же время необходимо укреплять сотрудничество на основе принципа равенства и ответственности между странами, при эффективной поддержке и участии международных механизмов и организаций сотрудничества, направленных на объединение и пополнение ресурсов, содействие передаче технологий, обмен опытом, оказание технической и финансовой поддержки.

Вьетнам также подчеркнул необходимость усиления законодательной работы по легализации международных обязательств, согласованных странами на конференциях ООН по изменению климата и связанных с ними международных мероприятиях.

Форум HLPF призван объединить парламентариев для оценки усилий по достижению ЦУР на глобальном уровне. Это дает парламентам возможность обменяться передовым законодательным опытом в области устойчивого развития.

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Ханое скончался Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг

В Ханое скончался Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг

По информации Отдела по защите здоровья и уходу за здоровьем высокопоставленных чиновников центральных органов, товарищ Нгуен Фу Чонг родился 1944 года, Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), скончался после тяжелой болезни.
ПОДРОБНЕЕ

Top