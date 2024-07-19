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Вьетнам делится мнениями о роли парламентов в реализации ЦУР
Вьетнам поделился идеями о конкретных шагах, которые парламенты могут предпринять для содействия достижению целей устойчивого развития (ЦУР), особенно целей №16, касающихся мира, справедливости и сильных институтов, и №13, касающихся изменения климата, на Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (HLPF), проходившей в Нью-Йорке 16-18 июля.
Вьетнамская делегация, возглавляемая Ву Хай Ха, членом Центрального комитета партии, председателем комитет по внешним связям Национального собрания (НС), заявила, что мир столкнулся со многими трудностями и вызовами, замедляющими реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, при этом многие ЦУР отстают от запланированных темпов.
В этом контексте повышение роли парламентов – важного механизма управления, тесно связанного с ЦУР №16, имеет важное значение для укрепления деятельности парламента в каждой стране, а также для совместных усилий международного сообщества по реализации Повестки дня на период до 2030 года и Межпарламентского союза (МПС) стратегии действий по обеспечению мира, сотрудничества и устойчивого развития.
В ходе дискуссии об укреплении адаптации и климатического финансирования для устойчивого и жизнестойкого мира Вьетнам подчеркнул, что изменение климата является одним из крупнейших глобальных вызовов, серьезной проблемой для человечества, которая даже имеет последствия для жизни и смерти некоторых стран и сообществ в мире.
Как развивающаяся страна, сильно пострадавшая от изменения климата, в последние годы Вьетнам всегда активно и инициативно участвовал в региональных и международных соглашениях и обязательствах по реагированию на изменение климата, подтверждая решимость развивать зеленую и устойчивую экономику, стремясь к чистому нулю выбросов, как было заявлено на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26).
Для эффективного реагирования на изменение климата Вьетнам предложил международному сообществу считать его наивысшим приоритетом в политике развития каждой страны, а также высшим этическим стандартом каждой организации и отдельных лиц.
В то же время необходимо укреплять сотрудничество на основе принципа равенства и ответственности между странами, при эффективной поддержке и участии международных механизмов и организаций сотрудничества, направленных на объединение и пополнение ресурсов, содействие передаче технологий, обмен опытом, оказание технической и финансовой поддержки.
Вьетнам также подчеркнул необходимость усиления законодательной работы по легализации международных обязательств, согласованных странами на конференциях ООН по изменению климата и связанных с ними международных мероприятиях.
Форум HLPF призван объединить парламентариев для оценки усилий по достижению ЦУР на глобальном уровне. Это дает парламентам возможность обменяться передовым законодательным опытом в области устойчивого развития.