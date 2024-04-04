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Вьетнам готов ускорить экспорт сельскохозяйственной продукции

По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, благодаря активизации деятельности по стимулированию торговли, сельскохозяйственный, лесной и рыбный сектор способен заработать в этом году 54-55 миллиардов долларов США в виде экспортной выручки в соответствии с поручением премьер-министра. В первом квартале этого года общий экспортный оборот сектора оценивался в 13,53 миллиарда долларов США, что на 21,8% больше, чем в прошлом году.

Экспортная стоимость четырех сельскохозяйственных товаров превысила 1 миллиард долларов США и продемонстрировала впечатляющие темпы роста по сравнению с прошлым годом: древесина (2,32 миллиарда долларов США, рост на 26,8%), овощи и фрукты (1,23 миллиарда долларов США, 25,8%), рис (1,37 миллиарда долларов США, 40%) и кофе (1,9 миллиарда долларов США, 54,2%).

По прогнозам Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в этом году Вьетнам откроет широкие возможности для экспорта риса и отправит за границу более 8 миллионов тонн этого злака.

Вьетнамская продовольственная ассоциация прогнозирует благоприятные перспективы для экспорта риса в 2024 году, поскольку спрос на основных потребительских рынках Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Филиппины и Малайзия, а также в Китае и Африке увеличивается из-за опасений, что явление Эль-Ниньо продлится до середины 2024 года. Также прогнозируется сохранение высоких цен на рис на внутреннем рынке.

Ожидается, что экспорт овощей и фруктов также превысит рекорд, установленный в 2023 году, и, возможно, достигнет 6,5-7 миллиардов долларов США.

Недавно Департамент защиты растений обратился к населенным пунктам и соответствующим агентствам с просьбой пересмотреть районы выращивания и упаковочные комплексы для свежих кокосов и замороженных дурианов, экспортируемых в Китай, с целью ускорить процесс открытия рынка для вьетнамских свежих кокосов и замороженных дурианов в Китай и подготовить все условия для регистрации кодов районов выращивания и упаковочных комплексов после подписания двумя странами соответствующих протоколов.

Если Китай даст разрешение на поставки вьетнамского замороженного дуриана и свежего кокоса раньше, то экспорт фруктов и овощей продолжит сильный прорыв, считает Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей.

В первом квартале экспорт рыбной продукции из Вьетнама увеличился на 1,9% и составил 1,86 млрд долларов США.

Эксперты отметили, что рынки сектора еще не полностью восстановились, поскольку все еще существуют проблемы, барьеры и конкурентное давление со стороны других стран.

Поэтому вьетнамским предприятиям необходимо быть готовыми к преодолению трудностей и барьеров, а также активно искать клиентов на международных выставках и ярмарках морепродуктов в США, Европе, Японии и Республике Корея, чтобы быстрее восстановиться и процветать.

ВИА/ИЖВ

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