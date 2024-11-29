Вьетнам всегда ценит и придает первостепенное значение укреплению отношений с Камбоджей

Президент государства Лыонг Кыонг (справа) и король Камбоджи Преах Бат Самдеч Преах Боромнит Нородом Сихамони в Ханое 28 ноября. Фото: ВИA На встрече, после церемонии приветствия королевского гостя, президент Вьетнама выразил уверенность, что двухдневный визит короля Камбоджи значительно укрепит двустороннее сотрудничество во имя развития и процветания их народов, а также во имя мира, стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе и мире.

Подчеркивая глубокое уважение и благодарность Вьетнама к поколениям камбоджийских монархов, лидеров и народа, Лыонг Кыонг отметил их поддержку и добрую волю во время борьбы Вьетнама за национальную независимость и продолжающихся усилий по строительству, защите и развитию страны.

Король Нородом Сиамони высоко оценил выдающиеся достижения Вьетнама за почти четыре десятилетия Доймой (обновления), а также его обширные международные связи и всеобъемлющее стратегическое партнерство со многими странами мира. Он сказал, что верит, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом Вьетнам продолжит добиваться больших успехов в будущем.

Выражая свою искреннюю благодарность, король Нородом Сиамони заявил, что камбоджийский народ навсегда запомнит поддержку, которую Вьетнам оказал Камбодже в свержении геноцидного режима и в ее продолжающемся деле национального строительства и развития.

Он подчеркнул, что вместе с председателем Сената Хун Сеном, председателем Национальной ансамблеи Кхун Судари и премьер-министром Хун Манетом будет работать над дальнейшим укреплением традиционной дружбы и тесных братских отношений двух стран, которые были взращены его отцом, королем-отцом Нородомом Сиануком, а также камбоджийскими и вьетнамскими лидерами.

Обе стороны выразили свое удовлетворение позитивной динамикой двусторонних отношений, отметив, что традиционная дружба, солидарность и взаимная поддержка, выкованные благодаря бесчисленным усилиям и жертвам многих предыдущих поколений, представляют собой бесценное достояние, которое необходимо сохранить для будущих поколений.



Они договорились развивать свои отношения во всех сферах, особенно в просвещении молодых поколений о двусторонних связях, солидарности и жертвах, а также в дальнейшем укреплении вьетнамско-камбоджийской дружбы.

Президент государства Лыонг Кыонг предложил королю Нородому Сиамони продолжить сотрудничество с камбоджийскими лидерами в решении проблем, с которыми сталкиваются лица вьетнамского происхождения в Камбодже, предоставить им гражданство и способствовать их стабильному и законному проживанию, интеграции и получению средств к существованию, чтобы они могли служить мостом дружбы между двумя странами.