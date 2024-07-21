НОВОСТИ
Вьетнамцы, проживающие за рубежом, скорбят по Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу
Буддийские монахи, монахини и последователи в Лаосе сжигают благовония в память о генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге. Фото: ВИAФам Тхань Тхуи, заместитель председателя Кхмерско-вьетнамской ассоциации в Камбодже, вспомнила теплую улыбку лидера партии, которую она видела во время его государственного визита в Камбоджу в 2019 году. По ее словам, он всегда уделял внимание и любовь вьетнамской общине, проживающей за рубежом, в целом и камбоджийской в частности, подчеркнув, что она уважает партийного лидера за его большой вклад в развитие вьетнамской страны и нации, особенно в борьбе с коррупцией.
Эанг Ра, камбоджиец вьетнамского происхождения, живущий сейчас в Пномпене, поделился, что камбоджийцы всегда вьетнамского происхождения будут с искренней благодарностью вспоминать Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга. Его смерть - большая потеря для Вьетнама, сказал он.
В беседе с журналистами Вьетнамского информационного агентства в Пекине Доан Тхи Куинь выразила благодарность лидеру партии за его огромный вклад в развитие партии и нации посредством социально-экономической политики и беспрецедентной кампании по борьбе с коррупцией.
Имея честь приветствовать лидера партии, пожать ему руку и поговорить с ним во время его визита в Китай, Куинь сказала, что никогда не забудет его близость и скромность. Вспомнив, что во время встречи с вьетнамцами, проживающими за рубежом, в посольстве в Пекине Нгуен Фу Чонг сказал, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, должны всегда объединяться для поддержки родной страны, она сказала, что всегда будет помнить его совет и неустанно стремиться следовать яркому примеру, который подает лидер партии.
Чан Тхи Чанг, председатель Общества малайзийско-вьетнамской дружбы, сказала, что после двух встреч с Генсеком Нгуен Фу Чонгом у нее сложилось впечатление, что он - лидер, обладающий талантом, честностью и беспристрастностью. "Он преданно работает без выходных до конца своей жизни. Он лидер с добрым сердцем и сильной этикой", - подчеркнула она.
Она напомнила, что во время встречи с вьетнамцами, проживающими за рубежом, на праздновании Лунного Нового года в Ханое в 2016 году лидер партии сказал, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, должны объединяться и поддерживать друг друга, а также вместе поддерживать родную страну.
По словам Чан Тхи Чанг, она была глубоко тронута, когда он сказал, что вьетнамцы, проживающими за рубежом, являются неотъемлемой частью вьетнамской нации, и она руководствуется этим в своих действиях. Так, возглавляя организацию, в которой состоят 200 вьетнамских и малайзийских членов, она активно работает над дальнейшим углублением отношений между Вьетнамом и Малайзией.