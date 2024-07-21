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Вьетнамцы, проживающие за рубежом, скорбят по Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу

Вьетнамцы, проживающие за рубежом, были поражены горем, когда узнали, что 19 июля скончался Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг.

Буддийские монахи, монахини и последователи в Лаосе сжигают благовония в память о генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге. (Фото: ВИA)Буддийские монахи, монахини и последователи в Лаосе сжигают благовония в память о генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге. Фото: ВИA

Фам Тхань Тхуи, заместитель председателя Кхмерско-вьетнамской ассоциации в Камбодже, вспомнила теплую улыбку лидера партии, которую она видела во время его государственного визита в Камбоджу в 2019 году. По ее словам, он всегда уделял внимание и любовь вьетнамской общине, проживающей за рубежом, в целом и камбоджийской в частности, подчеркнув, что она уважает партийного лидера за его большой вклад в развитие вьетнамской страны и нации, особенно в борьбе с коррупцией.

Эанг Ра, камбоджиец вьетнамского происхождения, живущий сейчас в Пномпене, поделился, что камбоджийцы всегда вьетнамского происхождения будут с искренней благодарностью вспоминать Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга. Его смерть - большая потеря для Вьетнама, сказал он.

В беседе с журналистами Вьетнамского информационного агентства в Пекине Доан Тхи Куинь выразила благодарность лидеру партии за его огромный вклад в развитие партии и нации посредством социально-экономической политики и беспрецедентной кампании по борьбе с коррупцией.

Имея честь приветствовать лидера партии, пожать ему руку и поговорить с ним во время его визита в Китай, Куинь сказала, что никогда не забудет его близость и скромность. Вспомнив, что во время встречи с вьетнамцами, проживающими за рубежом, в посольстве в Пекине Нгуен Фу Чонг сказал, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, должны всегда объединяться для поддержки родной страны, она сказала, что всегда будет помнить его совет и неустанно стремиться следовать яркому примеру, который подает лидер партии.

Чан Тхи Чанг, председатель Общества малайзийско-вьетнамской дружбы, сказала, что после двух встреч с Генсеком Нгуен Фу Чонгом у нее сложилось впечатление, что он - лидер, обладающий талантом, честностью и беспристрастностью. "Он преданно работает без выходных до конца своей жизни. Он лидер с добрым сердцем и сильной этикой", - подчеркнула она.

Она напомнила, что во время встречи с вьетнамцами, проживающими за рубежом, на праздновании Лунного Нового года в Ханое в 2016 году лидер партии сказал, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, должны объединяться и поддерживать друг друга, а также вместе поддерживать родную страну.

По словам Чан Тхи Чанг, она была глубоко тронута, когда он сказал, что вьетнамцы, проживающими за рубежом, являются неотъемлемой частью вьетнамской нации, и она руководствуется этим в своих действиях. Так, возглавляя организацию, в которой состоят 200 вьетнамских и малайзийских членов, она активно работает над дальнейшим углублением отношений между Вьетнамом и Малайзией.

ИЖВ/ВИА

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