Вьетнамско-китайские отношения находятся на самом глубоком, всеобъемлющем и содержательном уровне за всю историю

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: ВИA



По этому случаю министр иностранных дел Буй Тхань Шон дал интервью прессе в преддверии государственного визита в Китай Генерального секретаря партии, Президента государства То Лама и его супруги.



Корреспондент: Не могли бы Вы рассказать об ожиданиях от государственного визита в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и его супруги?



Министр иностранных дел Буй Тхань Шон: Государственный визит в Китай является первой зарубежной деловой поездкой Генерального секретаря, Президента То Лама в новой должности; это особенно важное внешнеполитическое мероприятие между Вьетнамом и Китаем в этом году, которое окажет огромное влияние на тенденцию развития отношений между двумя партиями и двумя странами в долгосрочной перспективе.



Тот факт, что Генеральный секретарь, Президент То Лам принял приглашение Генерального секретаря, Президента Китая Си Цзиньпина, и совершит первый государственный визит в Китай после вступления в новую должность, придает большое значение, является главным приоритетом обеих сторон в укреплении и развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, построении сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение между Вьетнамом и Китаем. Обе стороны с нетерпением ждут визита и надеются достичь результатов в следующих аспектах: Министерство иностранных дел Вьетнама сообщило, что визит состоится по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.По этому случаю министр иностранных дел Буй Тхань Шон дал интервью прессе в преддверии государственного визита в Китай Генерального секретаря партии, Президента государства То Лама и его супруги.Не могли бы Вы рассказать об ожиданиях от государственного визита в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и его супруги?: Государственный визит в Китай является первой зарубежной деловой поездкой Генерального секретаря, Президента То Лама в новой должности; это особенно важное внешнеполитическое мероприятие между Вьетнамом и Китаем в этом году, которое окажет огромное влияние на тенденцию развития отношений между двумя партиями и двумя странами в долгосрочной перспективе.Тот факт, что Генеральный секретарь, Президент То Лам принял приглашение Генерального секретаря, Президента Китая Си Цзиньпина, и совершит первый государственный визит в Китай после вступления в новую должность, придает большое значение, является главным приоритетом обеих сторон в укреплении и развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, построении сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение между Вьетнамом и Китаем. Обе стороны с нетерпением ждут визита и надеются достичь результатов в следующих аспектах:

Во-первых, продолжать и далее продвигать хорошую и благоприятную тенденцию развития вьетнамско-китайских отношений, достигнутую после исторических взаимных визитов высших руководителей двух партий и двух стран за последнее время; поддерживать стратегические обмены на высоком уровне, укреплять основы политического доверия и укреплять направление развития двусторонних отношений в новый период.



Во-вторых, договориться об основных направлениях и мерах по эффективному построению Вьетнамско - китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение в соответствии с ориентацией «6 больше», согласованной обеими сторонами; основное внимание должно уделяться дальнейшей конкретизации общего понимания на высоком уровне и подписанных договоров; необходимо привести практическое сотрудничество к новому прогрессу, особенно в областях, представляющих взаимный интерес, таких как железнодорожное сообщение, торговля сельскохозяйственной продукцией, высококачественные инвестиции, финансы, культура, туризм, транспорт, обмен между людьми и т. д.



В-третьих, посредством обмена мнениями в духе откровенности, искренности и содержательности по вопросам территориальных границ вместе решать существующие проблемы надлежащим образом, лучше контролировать и разрешать разногласия на море, не позволять морским вопросам влиять на здоровое развитие отношений между двумя партиями и двумя странами, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



Верю, что при особом уважении и тесной координации обеих сторон государственный визит в Китай Генерального секретаря, Президента государства То Лама и его супруги пройдет с большим успехом, став новой вехой, открывающей новый этап развития дружественных добрососедских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение между Вьетнамом и Китаем.



Корреспондент: Не могли бы Вы оценить результаты сотрудничества между Вьетнамом и Китаем за прошедшее время?



Министр иностранных дел Буй Тхань Шон: Вьетнамско-китайские отношения после более чем 30-летней нормализации, особенно после более чем 15-летнего установления всеобъемлющего стратегического партнерства в 2008 году, достигли быстрого, более глубокого и всестороннего прогресса в различных областях.



В частности, после официального визита в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и третьего государственного визита во Вьетнам Генерального секретаря ЦК КПК Председателя КНР Си Цзиньпина в декабре 2023 года, обе стороны договорились продолжать углублять и еще больше укреплять и поднять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство, создавая вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое знанчение в направлении «6 больше», открывая новую главу в двусторонних отношениях.



С начала 2024 года по настоящее время, отношения между двумя странами сохраняют позитивную динамику, и атмосфера сотрудничества прочно распространилась на все уровни, отрасли и слои населения. Обе стороны оценивают, что двусторонние отношения находятся на самом глубоком, всеобъемлющем и содержательном уровне за всю историю. Достижения сотрудничества между двумя странами ясно отражаются в трех аспектах:

Во-первых, обмены и контакты на высоких уровнях, от центрального до местного уровня, регулярно поддерживаются во многих гибких формах, тем самым способствуя укреплению политического доверия и созданию нового импульса для всех уровней и отраслей с обеих сторон. С начала года и по настоящее время, две ключевые делегации Вьетнама - премьер-министр и председатель Национального собрания совершили поездки с рабочим визитом в Китай. Кроме того, Китай посетили еще некоторые члены Политбюро, секретарь ЦК КПВ и руководители многих министерств и ведомств Вьетнама. Обе стороны также открыли новые области сотрудничества, создав механизм ежегодного обмена мнениями на высоком уровне между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей.



Недавно партия и государство Китая выразили свои чувства и особое уважение в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Вскоре Центральный комитет Коммунистической партии Китая направил телеграмму с соболезнованиями; Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Си Цзиньпин посетил посольство Вьетнама в Пекине, чтобы почтить память Нгуен Фу Чонга; направил специального представителя, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК , Председателя Народного политического консультативного совета Китая для участия в церемонии прощания.



Во-вторых, экономическо-торгово-инвестиционное сотрудничество продолжает развиваться. Мы впечатлены такими показателями, как импортно-экспортный оборот только за первые 6 месяцев вырос на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 94,5 млрд долларов США; количество проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в первой половине этого года продолжает расти: 447 новых проектов с общим зарегистрированным капиталом почти в 1,3 миллиард долларов США; туризм активно восстанавливается (за первые 7 месяцев Вьетнам посетили 2,1 миллиона китайцев, что больше, чем в 2023 году). Сельскохозяйственное сотрудничество между двумя странами достигло нового прогресса, поскольку обе стороны в основном завершили процедуру экспорта по официальному каналу некоторых вьетнамских сельскохозяйственных продуктов в Китай, таких как замороженный дуриан, свежий кокосовый орех, свежий перец чили, маракуйя ... А дружественные обмены между людьми укрепляются, число вьетнамских студентов, обучающихся в Китае, достигло более 23 000 человек, что вдвое превышает уровень до эпидемии Covid-19.



В-третьих, общая ситуация на сухопутной границе остается стабильной; основная ситуация в Восточном море находится под хорошим контролем; механизмы обмена мнениями и переговоров между двумя сторонами по морским вопросам поддерживаются на регулярной основе. Обе стороны намерены организовать мероприятия по празднованию 25-й годовщины подписания договора о сухопутной границе и 15-й годовщины подписания трех правовых документов о сухопутной границе Вьетнама и Китая./.



Корреспондент: Большое спасибо!



