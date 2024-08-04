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Вьетнамское предприятие стремится освоить латиноамериканский рынок
На главной латиноамериканской выставке хлебопекарной промышленности компания Тан Нят Хыонг продемонстрирует свою фирменную продукцию, включая кремы для украшения тортов и выпечки, а также различные ингредиенты, используемые в процессе приготовления, которые уже успели завоевать популярность на международном рынке.
Основатель и генеральный директор компании Ву Тхи Хоай Шон заявил, что Мексика стала четвертым американским рынком, на котором компания расширяет свою деятельность, после успешного выхода на рынки США, Бразилии и Перу - стран, известных своими высокими стандартами качества импортной продукции.
По его словам, участие в проходящем в настоящее время Mexipan 2024 демонстрирует стремление компании к дальнейшему освоению 650-миллионного латиноамериканского рынка, в том числе Мексики, второй по величине экономики региона с высокими темпами экономического роста и значительной покупательной способностью.
Херардо Завала Олвера, управляющий сетью пекарен Ta Ma Dulce Sabor в Мехико, выразил свое глубокое впечатление от характерного и свежего вкуса продукции вьетнамской компании, тем более что она изготовлена из полностью натуральных, полезных для здоровья ингредиентов.
Компания Tан Нят Хыонг, основанная в 1998 году, в настоящее время является вторым по величине игроком на вьетнамском рынке кремов для украшения тортов, занимая 43% рынка в 2022 году. В настоящее время 65% продукции компании потребляется внутри страны и поставляется почти в 10 000 пекарен по всей стране. Остальные 35% экспортируются на такие требовательные рынки, как США, ЕС, Япония и Республика Корея.