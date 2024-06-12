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Вьетнамский экспорт рыбной продукции в первом полугодии, вероятно, достигнет 4,4 млрд долларов США
За первые пять месяцев этого года страна поставила за рубеж рыбопродукции на сумму 3,6 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспортные рынки демонстрируют признаки восстановления, как в спросе, так и в цене. Так, в США, Японии, ЕС и Республике Корея (РК) в мае наблюдался положительный рост от 5 до 26%.
По состоянию на конец мая экспорт в США вырос на 13% до 635 млн долларов США, в то время как экспорт в Японию, РК и ЕС продемонстрировал скромный рост на 3-4%.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов обратилось к населнным пунктам с просьбой объединить усилия с предприятиями и ассоциациями, чтобы внимательно следить за развитием рынка и составлять рациональные производственные планы с целью достижения поставленной цели - 10 миллиардов долларов США в виде доходов от экспорта рыбной продукции за весь год.
При этом предприятия должны совместно работать над расширением рынков, соблюдать рыночные правила и предлагать изменения в политике, способствующие экспорту. Кроме того, им рекомендуется использовать передовые технологии для снижения себестоимости продукции, развития связей и устранения технических барьеров.