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Вьетнамский экспорт рыбной продукции в первом полугодии, вероятно, достигнет 4,4 млрд долларов США

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в январе-июне объем экспорта рыбной продукции Вьетнама достигнет 4,4 миллиарда долларов США, что на 6% больше, чем в прошлом году, несмотря на такие серьезные проблемы, как экстремальные погодные условия и конкурентное давление в отношении экспортных цен, высокие производственные затраты и нехватка материалов.

 

За первые пять месяцев этого года страна поставила за рубеж рыбопродукции на сумму 3,6 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспортные рынки демонстрируют признаки восстановления, как в спросе, так и в цене. Так, в США, Японии, ЕС и Республике Корея (РК) в мае наблюдался положительный рост от 5 до 26%.

По состоянию на конец мая экспорт в США вырос на 13% до 635 млн долларов США, в то время как экспорт в Японию, РК и ЕС продемонстрировал скромный рост на 3-4%.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов обратилось к населнным пунктам с просьбой объединить усилия с предприятиями и ассоциациями, чтобы внимательно следить за развитием рынка и составлять рациональные производственные планы с целью достижения поставленной цели - 10 миллиардов долларов США в виде доходов от экспорта рыбной продукции за весь год.

При этом предприятия должны совместно работать над расширением рынков, соблюдать рыночные правила и предлагать изменения в политике, способствующие экспорту. Кроме того, им рекомендуется использовать передовые технологии для снижения себестоимости продукции, развития связей и устранения технических барьеров.

ВИА/ИЖВ

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