Вьетнамский экспорт на американский рынок ускоряется

Если в начале года ежемесячный объем экспорта составлял от 8,3 до 8,9 миллиарда долларов США, а в последние два месяца даже снижался до 7 миллиардов долларов США, то за последние два месяца оба показателя превысили 10 миллиардов долларов США.



В целом, в период с января по июль страна экспортировала в США товаров на общую сумму 66,09 долларов США, что на 24,4% больше, чем в прошлом году, что является самым высоким показателем среди ее импортеров. За семь месяцев американские покупатели тратили на приобретение товаров у вьетнамских поставщиков, в среднем, около 9,6 миллиарда долларов США в месяц. В первом полугодии они направили 11,16 миллиарда долларов США на компьютеры, электронную продукцию и комплектующие; 9,19 миллиарда долларов США на машины, оборудование и запчасти; 7,21 миллиарда долларов США на одежду и текстиль; и 5,5 миллиарда долларов США на телефоны и комплектующие, что на 51,6%, 15,8%, 3,6% и 34,3% больше, чем в прошлом году соответственно.



Поскольку США ускоряют закупки товаров для праздничного сезона в конце года, а объем их товаров на складах снижается, ожидается, что количество заказов от американских покупателей значительно возрастет.



Ву Винь Фу, экономический эксперт, прогнозирует, что вьетнамский экспорт на такие рынки, как электроника, кожа и обувь, швейный текстиль, сельскохозяйственная продукция, машины и оборудование, продолжит восстанавливаться в ближайшие месяцы. Благодаря значительным прямым иностранным инвестициям в производство и экспортную деятельность, а также глубокой интеграции в цепочки поставок, эти категории товаров улучшили качество и конкурентоспособные цены, что делает их более популярными и надежными для американских импортеров.



При сохранении текущей динамики роста объем двусторонней торговли в этом году может достичь 135 миллиардов долларов США.

По мере того как вьетнамский экспорт растет, он также сталкивается с многочисленными случаями защиты торговли. По состоянию на июнь он столкнулся с более чем 250 расследованиями по защите торговли на 24 рынках. Только США инициировали 64 расследования, что составляет 25% от общего числа. В 2023 году из 15 новых дел, возбужденных иностранными государствами против вьетнамского экспорта, больше всего дел возбудили США - семь.

Тем не менее, защита торговли - типичный аспект международной торговли. Чу Тханг Чунг, заместитель генерального директора Управления по защите торговли Министерства промышленности и торговли, объяснил, что в США действуют чрезвычайно строгие законы по расследованию и применению защитных мер. «Они расследуют товары из всех стран, а не только из Вьетнама. Для стран с большими объемами экспорта в США частота случаев применения защитных мер в торговле будет выше», - сказал Чу Тханг Чунг.



«Речь идет о преодолении этих препятствий для сохранения наших экспортных рынков и развития устойчивой двусторонней торговли путем соблюдения американских норм, повышения конкурентоспособности продукции за счет качества, увеличения доли добавленной стоимости в наших товарах и недопущения ценовой конкуренции, что снижает риск стать объектом расследований в области торговой защиты».



Защита торговли - рутинная деятельность в международной торговле, она создает трудности для вьетнамских предприятий, поскольку США не признают Вьетнам страной с рыночной экономикой. Это означает, что вьетнамские экспортеры сталкиваются с дискриминацией при проведении антидемпинговых и субсидиарных расследований, поскольку их фактические производственные затраты не используются для расчета демпинговой маржи.



Поэтому в конкретных случаях вьетнамские предприятия должны доказывать властям США, что обвинения в демпинге не соответствуют действительности, предоставляя информацию и данные о своей производственной деятельности и честной конкуренции в равных условиях, рекомендовал представитель Управления по защите торговли.