Вьетнамский фотограф выиграл 5 медалей на фотоконкурсе в Австралии

«Anh em song sinh» (братья-близнецы) завоевали серебряную медаль в категории «Эмоциональный портрет» (Фото предоставлено газетой Lao Dong

Чан Вьет Ван, журналист газеты Lao Dong (Труд), завоевал 3 серебряные и 2 бронзовые медали на ежегодном фотоконкурсе, проводимом австралийским журналом Better Photography Magazine.

Его работы под названием «Phut xuc dong cua vi tuong 91 tuoi» («Эмоциональные минуты 91-летнего генерала») и «Anh em song sinh» («Братья-близнецы») завоевали серебряные медали, а другая работа «Doi mat cua me toi 68 nam truoc va bay gio» («Глаза моей матери 68 лет назад и сейчас») завоевала бронзовую медаль в категории «Эмоциональный портрет».

Работы «Thuc hanh cong phu» («Тщательная практика») и «Khi anh sang ban mai tran vao» («Когда приходит утренний свет») были удостоены серебряной и бронзовой медалей в категории «Экзотическое путешествие».

Ван начал фотографировать в 1998 году и на сегодняшний день получил более 80 международных фотопризов. Он также работал судьей на многих кинофестивалях и фотоконкурсах во Вьетнаме.

Конкурс 2022 года привлек множество участников из разных стран. Жюри, в состав которого входят три ведущих австралийских эксперта в области фотографии, а именно Тони Хьюитт, Дэвид Оливер и Питер Иствуй, оценивало работы на основе критериев креативности и содержания, а также техники подачи.

Известный болгарский фотограф Светлин Йосифов получил главный приз «Фотограф года».