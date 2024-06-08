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Вьетнамский рис продолжает доминировать на рынке Филиппин, несмотря на изменения в политике

По прогнозам торгового представительства Вьетнама на Филиппинах, объем торговли рисом между Вьетнамом и Филиппинами в ближайшем будущем останется стабильным.

 

Хотя правительство Филиппин обновляет свое Национальное продовольственное управление (NFA) и рассматривает возможность пересмотра правил импорта риса, эти изменения вряд ли окажут заметное непосредственное влияние на вьетнамский экспорт, заявило торговое представительство.

В настоящее время проводится реструктуризация NFA, целью которой является предоставление агентству инструментов для прямого вмешательства в рынок риса и стабилизации цен. Кроме того, законодатели рассматривают поправки к Республиканскому закону № 11203, который либерализовал торговлю рисом на Филиппинах.

Эти меры вызваны ростом цен на рис в стране Юго-Восточной Азии, который в значительной степени способствовал росту инфляции. Предыдущие меры правительства, включая установление предельных цен, оказались неэффективными для сдерживания роста цен.

Торговое представительство Вьетнама подчеркнуло, что усилия NFA по вмешательству в рынок в первую очередь нацелены на низкокачественный рис, потребляемый филиппинцами с низким уровнем дохода, и, следовательно, не повлияют на рынок риса премиум-класса, на котором вьетнамские экспортеры занимают сильные позиции.

Статистика подтверждает доминирующее положение Вьетнама на филиппинском рынке риса. В течение первых пяти месяцев этого года Вьетнам оставался крупнейшим поставщиком риса на Филиппины, на долю которого приходилось более 72% от общего объема импорта зерна в страну. Это предпочтение обусловлено популярностью таких сортов вьетнамского риса, как DT8 и 5451, известных своей мягкостью и доступностью по цене. Вьетнамский рис в настоящее время широко используется в Метро Маниле и южных районах, где его ценят за его вкус и конкурентоспособные цены.

«Вьетнамский рис соответствует предпочтениям Филиппинцев благодаря своему качеству, разнообразию и конкурентоспособным ценам», - сказал Фунг Ван Тхань, торговый советник торгового представительства Вьетнама на Филиппинах. Стабильные поставки, как по объему, так и по цене, идеально соответствуют ежегодным потребностям Филиппин в импорте, а географическая близость также способствует экономичной транспортировке.
Помимо этих факторов, вьетнамский рис пользуется торговыми преимуществами благодаря двусторонним и многосторонним соглашениям, таким как Соглашение АСЕАН о торговле товарами (ATIGA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), которые предлагают преимущества, недоступные экспортерам риса, не входящим в АСЕАН, таким как Индия и Пакистан.

Заглядывая в будущее, Фунг Ван Тхань посоветовал вьетнамским экспортерам риса сосредоточиться на сохранении своих лидирующих позиций на Филиппинах. Этого можно достичь путем продолжения сотрудничества с Министерством промышленности и торговли и вьетнамскими властями на Филиппинах, такими как посольство и Торговый офис, в организации рекламных мероприятий. Он также предложил изучить потенциал риса среднего и низкого качества для удовлетворения потребностей более широкого круга филиппинских потребителей.

ИЖВ/ВИА

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