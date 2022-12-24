НОВОСТИ
Вьетнамский отчет: ожидается, что индустрия туризма восстановится раньше, чем до пандемии
Согласно опросу предприятий в сфере туризма, путешествий и транспорта, проведенному компанией Vietnam Report в октябре-ноябре 2022 года, до 32,6% предприятий заявили, что выручка увеличилась за 9 месяцев этого года по сравнению с к аналогичному периоду прошлого года. Только 14% предприятий сообщили о снижении выручки. Ожидается, что благодаря благоприятным условиям для туристов с точки зрения доступа к местам назначения, упрощенным иммиграционным процедурам и продлению срока действия виз туристическая индустрия вскоре вернется к допандемическим временам.
Результаты опроса предприятий и экспертов Vietnam Report, проведенного в октябре-ноябре 2022 г., выявили три основные проблемы туристической отрасли: пассажирские перевозки, где качество человеческих ресурсов все еще слабое; нехватка предложения рабочей силы и нехватка туристических продуктов.
Индустрии туризма серьезно не хватает высококвалифицированных кадров, особенно высшего руководства. Предложение рабочей силы в сфере туризма также не удовлетворяет потребности предприятий в период восстановления экономики. По данным Министерства культуры, спорта и туризма, в 2020 году предприятия туристической отрасли сократили штат на 70-80%. В 2021 году количество сотрудников, которые все еще работают полный рабочий день, составляло только 25% по сравнению с 2020 годом, а доля сотрудников, уволившихся или расторгнувших трудовые договоры, составляют около 30%.
Эксперты, опрошенные Vietnam Report, заявили, что индустрия туризма Вьетнама участвует в процессе интеграции АСЕАН посредством Соглашения о взаимном признании (MRA-TP), которое разрешает перемещение работников туризма между странами региона АСЕАН. Это и возможность, и вызов для качества человеческих ресурсов в стране.
Ву Данг Винь, генеральный директор Vietnam Report, сказал, что пандемия COVID-19 вернула индустрию туризма к исходной точке. Достижения партии и государства в борьбе с эпидемией, а также выбор правильного времени для открытия туризма помогли в какой-то мере восстановить «бездымную» промышленность. Однако путь к тому, чтобы вернуться к чудодейственным темпам роста, как много лет назад, по-прежнему очень сложен. Настоящее выздоровление станет возможным только тогда, когда возобновятся международные поездки.
Исследование Vietnam Report показывает, что приоритеты политики должны быть скорректированы и расставлены по приоритетам в ближайшее время. Необходимо восстановить доверие туристов; усилить поддержку туристического бизнеса для адаптации и выживания; продвигать внутренний туризм и поддерживать безопасное возвращение международного туризма; предоставлять четкую информацию туристам и предприятиям и ограничивать неопределенность (насколько это возможно); разработать контрмеры для поддержания потенциала отрасли и решения проблемы нехватки ресурсов; укреплять сотрудничество внутри стран и между ними, и строить устойчивый туризм с помощью множества решений.