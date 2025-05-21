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НОВОСТИ

Вьетнамский баньми был признан ABC News одним из самых любимых блюд для обеда в Австралии

Австралийское новостное издание ABC News недавно опубликовало статью, в которой рассказывается, почему вьетнамский баньми с его кисло-солёными маринованными овощами, паштетом и майонезом, свежей кинзой, перцем чили и обильной начинкой из белка стал любимым блюдомавстралийцев.
  Вьетнамский баньми  
Это блюдо впервые появилось во Вьетнаме после прихода французских колонизаторов, которые привезли с собой уникальный стиль хлеба.

По данным ABC News, в 1980-х годах в Австралии начала расти численность небольших вьетнамских предприятий, мигранты, прибывшие в страну, обладали сильными предпринимательскими навыками.

Семья предпринимательницы Джазмин Динь поселилась в Банктауне на юго-западе Сиднея в 1970-х годах. В 1988 году они открыли первый магазин баньми.

Вьетнамский баньми быстро стал популярным благодаря своей доступности и удобству, говорится в статье. Спрос на баньми распространился и на сельские районы Австралии, где теперь у жителей есть дополнительный вариант помимо обычных магазинов с рыбой и картофелем фри, добавляет издание.

ВИА/ИЖВ

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