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Вьетнамский баньми был признан ABC News одним из самых любимых блюд для обеда в Австралии
По данным ABC News, в 1980-х годах в Австралии начала расти численность небольших вьетнамских предприятий, мигранты, прибывшие в страну, обладали сильными предпринимательскими навыками.
Семья предпринимательницы Джазмин Динь поселилась в Банктауне на юго-западе Сиднея в 1970-х годах. В 1988 году они открыли первый магазин баньми.
Вьетнамский баньми быстро стал популярным благодаря своей доступности и удобству, говорится в статье. Спрос на баньми распространился и на сельские районы Австралии, где теперь у жителей есть дополнительный вариант помимо обычных магазинов с рыбой и картофелем фри, добавляет издание.