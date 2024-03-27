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Вьетнамские эмигранты приветствуют изменения в законах о земле и недвижимости
На мероприятии официальные лица представили новые пункты, непосредственно касающиеся вьетнамских экспатов, в трех пересмотренных законах, отметив, что права вьетнамцев, проживающих зарубежом, включая лиц, имеющих вьетнамское гражданство или вьетнамское происхождение, теперь расширены и прописаны более подробно.
Вьетнамские экспаты отметили, что пересмотренные законы отвечают многим их чаяниям и мнениям, высказанным в процессе внесения поправок. Благодаря новым пунктам этих законов, права вьетнамцев, проживающих зарубежом, в области земли, жилья и бизнеса в сфере недвижимости были расширены, что свидетельствует о внимании партии, государства и Национального собрания к вьетнамцам, проживающим за рубежом.
Они выразили надежду на то, что в документах, регулирующих правоприменение, эти новые положения будут более подробно описаны, чтобы вьетнамцы, проживающие зарубежом, могли активнее инвестировать в отечественное жилье и недвижимость.
Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, которая также является председателем Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев, сказала, что, выполняя указания Политбюро по делам зарубежных вьетнамцев, комитет активно координирует с соответствующими сторонами внесение изменений в политику и законы, касающиеся вьетнамцев, проживающих зарубежом, особенно в отношении земли, жилья и бизнеса в сфере недвижимости.
Она призвала вьетнамцев, проживающих зарубежом, помочь в исполнении этих законов и попросила соответствующие ведомства учесть их мнение, чтобы продолжить институционализацию руководящих принципов и политики партии и надлежащим образом реализовать законы на практике.
В беседе с Вьетнамским информационным агентством после конференции Нгуен Дык Диана Тху Зунг, председатель базирующейся во Франции Ассоциации по продвижению вьетнамской культуры (APCV), высоко оценила внимание правительства к вьетнамским экспатам. Она считает, что пересмотренный Закон о земле, пересмотренный Закон о жилье и пересмотренный Закон о бизнесе в сфере недвижимости предоставят вьетнамцам, проживающим зарубежом, больше возможностей и еще больше вдохновят их желание вернуться и внести свой вклад в развитие родины.
Буй Ким Тует, член исполнительного комитета Всеобщего союза вьетнамцев во Франции (UGVF), отметила, что надеется на то, что после вступления в силу в 2025 году пересмотренный Закон о земле создаст много возможностей для возвращения во Вьетнам большего числа вьетнамских экспатов во Франции.
Она также предложила государству создать благоприятные условия для выдачи паспортов, чтобы они могли вернуться и купить жилье и землю в стране. По ее мнению, это очень важно и необходимо, поскольку многие выходцы из Вьетнама живут во Франции уже долгое время, но не имеют вьетнамского паспорта, несмотря на высокий спрос.
Фан Винь, заместитель председателя Ассоциации любителей вьетнамских морей и островов во Франции, выразил свое восхищение новой политикой в отношении земли и сказал, что эти изменения помогут привлечь на родину больше вьетнамских экспатов и вьетнамцев-предпринимателей, проживающих зарубежом, для покупки жилья, инвестиций и вклада в национальное развитие.
Доцент бизнес-школы IPAG во Франции и директор сети экономической политики Ассоциации вьетнамских ученых и экспертов (AVSE Global) Чан Фыонг Ча считает, что пересмотренный Закон о земле поможет создать больше возможностей для реализации новых проектов, чтобы обеспечить интересы как местных властей, так и инвесторов из числа вьетнамцев, проживающих зарубежом.