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Вьетнамские эмигранты приветствуют изменения в законах о земле и недвижимости

Положения, касающиеся вьетнамских экспатов в пересмотренных законах о земле, жилье и недвижимости, были распространены среди вьетнамцев, проживающих зарубежом, на смешанной конференции 26 марта. Конференция была проведена Государственным комитетом по делам зарубежных вьетнамцев при Министерстве иностранных дел, Комитетом Национального собрания по экономическим вопросам, Министерством строительства и Министерством природных ресурсов и окружающей среды. В более чем 50 местах по всей стране и за рубежом траслировались видеоконференции, чтобы вьетнамцы, проживающие зарубежом, могли следить за их ходом.

На мероприятии официальные лица представили новые пункты, непосредственно касающиеся вьетнамских экспатов, в трех пересмотренных законах, отметив, что права вьетнамцев, проживающих зарубежом, включая лиц, имеющих вьетнамское гражданство или вьетнамское происхождение, теперь расширены и прописаны более подробно.

Вьетнамские экспаты отметили, что пересмотренные законы отвечают многим их чаяниям и мнениям, высказанным в процессе внесения поправок. Благодаря новым пунктам этих законов, права вьетнамцев, проживающих зарубежом, в области земли, жилья и бизнеса в сфере недвижимости были расширены, что свидетельствует о внимании партии, государства и Национального собрания к вьетнамцам, проживающим за рубежом.

Они выразили надежду на то, что в документах, регулирующих правоприменение, эти новые положения будут более подробно описаны, чтобы вьетнамцы, проживающие зарубежом, могли активнее инвестировать в отечественное жилье и недвижимость.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, которая также является председателем Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев, сказала, что, выполняя указания Политбюро по делам зарубежных вьетнамцев, комитет активно координирует с соответствующими сторонами внесение изменений в политику и законы, касающиеся вьетнамцев, проживающих зарубежом, особенно в отношении земли, жилья и бизнеса в сфере недвижимости.

Она призвала вьетнамцев, проживающих зарубежом, помочь в исполнении этих законов и попросила соответствующие ведомства учесть их мнение, чтобы продолжить институционализацию руководящих принципов и политики партии и надлежащим образом реализовать законы на практике.

В беседе с Вьетнамским информационным агентством после конференции Нгуен Дык Диана Тху Зунг, председатель базирующейся во Франции Ассоциации по продвижению вьетнамской культуры (APCV), высоко оценила внимание правительства к вьетнамским экспатам. Она считает, что пересмотренный Закон о земле, пересмотренный Закон о жилье и пересмотренный Закон о бизнесе в сфере недвижимости предоставят вьетнамцам, проживающим зарубежом, больше возможностей и еще больше вдохновят их желание вернуться и внести свой вклад в развитие родины.

Буй Ким Тует, член исполнительного комитета Всеобщего союза вьетнамцев во Франции (UGVF), отметила, что надеется на то, что после вступления в силу в 2025 году пересмотренный Закон о земле создаст много возможностей для возвращения во Вьетнам большего числа вьетнамских экспатов во Франции.

Она также предложила государству создать благоприятные условия для выдачи паспортов, чтобы они могли вернуться и купить жилье и землю в стране. По ее мнению, это очень важно и необходимо, поскольку многие выходцы из Вьетнама живут во Франции уже долгое время, но не имеют вьетнамского паспорта, несмотря на высокий спрос.

Фан Винь, заместитель председателя Ассоциации любителей вьетнамских морей и островов во Франции, выразил свое восхищение новой политикой в отношении земли и сказал, что эти изменения помогут привлечь на родину больше вьетнамских экспатов и вьетнамцев-предпринимателей, проживающих зарубежом, для покупки жилья, инвестиций и вклада в национальное развитие.

Доцент бизнес-школы IPAG во Франции и директор сети экономической политики Ассоциации вьетнамских ученых и экспертов (AVSE Global) Чан Фыонг Ча считает, что пересмотренный Закон о земле поможет создать больше возможностей для реализации новых проектов, чтобы обеспечить интересы как местных властей, так и инвесторов из числа вьетнамцев, проживающих зарубежом.

ВИА/ИЖВ

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