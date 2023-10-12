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Вьетнамские школьники впервые победили на Всемирном соревновании роботов FGC 2023

Команда из 9 вьетнамских школьников блестяще завоевала первую в истории золотую медаль, участвуя во Всемирном турнире по робототехнике (FIRST Global Challenge – FGC 2023) Команда из 9 вьетнамских школьников блестяще завоевала первую в истории золотую медаль, участвуя во Всемирном турнире по робототехнике (FIRST Global Challenge – FGC 2023), а команда Вьетнама также получил награду в сфере социальных медий конкурса.

Члены команды были отобраны на конкурсе Vietnam Robotics Challenge, в котором приняли участие ученики из более чем 66 школ по всей стране.

Г-н До Хоанг Шон, член Вьетнамского альянса STEM (наука, технология, инженерия, математика), прокомментировал, что победа вьетнамских школьников была нелегкая, поскольку в турнире участвуют 190 стран. На сегодняшний день это крупнейшее достижение Вьетнама в области STEM. Этот результат будет способствовать улучшению STEM-образования. Это также показывает, что сектору образования необходимо уделять больше внимания и создавать более благоприятные условия для развития STEM-деятельности в школах.

FIRST Global Challenge — соревнования по призовой системе FIRST — крупнейшее в мире соревнование роботов для старшеклассников. FGC — это международные соревнования по робототехнике в стиле Олимпийских игр, которые каждый год проводятся в разных странах. Каждая страна отправляет команду для создания и программирования робота для участия в соревнованиях. Команды работают вместе, выполняя задачи в игре, посвященной одной из самых больших проблем, стоящих перед нашей планетой.

В этом году турнир FIRST Global Challenge проходил с 7 по 10 октября в Сингапуре с участием представителей 191 страны и территории, на тему «Водородные горизонты» — актуальную глобальную тему, интересующую многих людей.

ВИА/ИЖВ

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