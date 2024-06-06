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Вьетнамские университеты поднимаются в мировом рейтинге QS 2025
Так, университет Зуй Тан поднялся на 495-е место среди лучших университетов мира с 514-го в прошлом году, а университет имени Тон Дык Тханга переместился в группу 711-720 с 721-730.
Вьетнамский национальный университет (VNU) в Ханое улучшил свой рейтинг с группы 951-1000 до 851-900. В частности, учебное заведение продолжает получать высокие оценки от работодателей: два самых высоких критерия рейтинга - репутация работодателя (472-е место в мире) и результаты трудоустройства (202-е место - на 197 позиций выше по сравнению с предыдущим рейтингом).
VNU в Хошимине также поднялся в рейтинге, заняв место в группе 901-950 (ранее 951-1000). Университет по трем из девяти критериев вошел в мировой топ-500, включая репутацию работодателя (389-е место), результаты трудоустройства (466-е место) и академическую репутацию (481-е место).
Ханойский университет науки и технологий и Университет Хюэ, которые впервые попали в список в этом году, теперь находятся в группе 1201-1400.
Продолжая использовать новый набор критериев, состоящий из 9 показателей, Quacquarelli Symonds в этом цикле ранжирования оценил 1 503 высших учебных заведения (в том числе 21, вошедшее в рейтинг впервые) из 5 663 участников из 106 стран и территорий.
В Юго-Восточной Азии больше всего университетов в списке в Малайзии - 28, за ней следуют Индонезия с 26, Таиланд - 13 и Вьетнам - 6. В Сингапуре всего четыре университета, но два из них входят в топ-20.