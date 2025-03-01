Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские товары выходят из деревень на мировые рынки

Применение новых технологий в производстве и тесное сотрудничество между фермерами и предпринимателями в значительной степени способствовали выводу вьетнамской продукции из сельских районов на мировую арену, что является сложным, но вдохновляющим путем. Многие вьетнамские бренды, такие как VinFast, Hoa Phat, Viettel, Vinamilk и GrowMax, постоянно увеличивают свою долю на внутреннем рынке, расширяют экспортные рынки, создают производственные цепочки и цепочки добавленной стоимости, внося свой вклад в экономический рост страны.

Являясь членом вьетнамского конгломерата Vingroup, компания VinFast, стремящаяся стать ведущим брендом интеллектуальных электромобилей, не только завоевывает внутренний рынок, но и делает значительные шаги на международной арене. В августе 2023 года VinFast экспортировала более 1 000 электромобилей VF34 в Индонезию. В октябре 2024 года компания отправила партию электромобилей на Филиппины, что стало важным шагом в международной экспансии VinFast и подчеркнуло ее растущую конкурентоспособность в Юго-Восточной Азии.

VinFast планирует расширить сферу своего влияния как минимум до 50 стран мира. Помимо Вьетнама, VinFast также строит заводы по производству электромобилей в США, Индии и Индонезии.

Акционерное общество «Bibica», любимый национальный бренд Вьетнама, постепенно завоевывает признание мировых потребителей. В настоящее время ее продукция экспортируется на 17 рынков, включая Республику Корея, Японию, США, Китай и Таиланд.
Нгуен Куок Хоанг, генеральный директор Bibica, рассказал, что недавно компания представила вьетнамские кондитерские изделия в сети Walmart в Китае.

Хотя у компании нет преимущества в сырье, таком как масло, молоко или мука, вьетнамские предприятия, такие как Bibica, проложили свой собственный путь, используя тропические сельскохозяйственные продукты и национальный брендинг. Компания успешно разработала бисквиты и хрустящее кокосовое печенье, которые были хорошо приняты. После стремительного развития отрасли экспортный оборот Bibica в 2024 году оценивается в 5,5 млн долларов США, что на 25-35 % больше, чем в 2023 году, и составляет 8 % от общего дохода компании.

Lafooco, компания по переработке и производству экспортной продукции из Лонгана, также успешно перешла от экспорта сырых кешью к переработанным продуктам из кешью. Некоторые из ее товаров вошли в топ-100 самых продаваемых кешью на платформе электронной коммерции Amazon. Изначально компания Lafooco предлагала кешью в сыром виде, но после установления долгосрочных партнерских отношений с такими крупными сетями супермаркетов, как Vanguard (Китай), Sungiven (Китай) и T&T (Канада), она стала импортировать орехи с авторитетных ферм в США, включая миндаль, грецкий орех и фисташки.

В настоящее время компания расширяет ассортимент своей продукции, включая сушеные ананасы, сушеные манго, а также фрукты и овощи, обжаренные в вакууме. В настоящее время продукция Lafooco доступна в более чем 16 странах. Компания планирует дальнейшее расширение в Сингапуре.

На протяжении многих лет лапша Чу была предметом гордости жителей уезда Люкнган на севере провинции Бакжанг. Благодаря идеальному сочетанию риса и воды из горного уезда реки Люк это простое блюдо стало любимым у местных жителей и теперь экспортируется в несколько стран. Оно также является любимым и доступным угощением для многих вьетнамских семей, особенно во время Лунного Нового года.

Нгуен Ван Нам, председатель правления кооператива по производству и потреблению лапши Nam The Chu в общине Намзыонг, уезд Люкнган, рассказал, что для соответствия внутренним и экспортным стандартам кооператив не только закупает высококачественные ингредиенты и расширяет производство, но и инвестирует в новые технологии. Это повысило производительность и качество продукции, а также позволило членам кооператива лучше удовлетворять рыночный спрос, заявил он.

Нам добавил, что кооператив производит и продает в среднем от 3,5 до 4 тонн лапши ежедневно.

В настоящее время продукция кооператива защищена коллективными товарными знаками в таких странах, как Япония, Республика Корея, Лаос, Камбоджа, Таиланд, а также в ряде европейских государств, включая Россию, Великобританию, Францию, Чехию и Польшу. Кооператив также подписал контракты с многочисленными крупными предприятиями и супермаркетами как во Вьетнаме, так и за его пределами.

Чтобы поддержать эти глобальные амбиции, эксперты сходятся во мнении, что технологические инновации и творческий подход к производству необходимы бизнесу для конкуренции на международном уровне, что поможет вьетнамской продукции занять свое место на карте мира.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Проект, финансируемый Швейцарией, помогает развивать устойчивый туризм во Вьетнаме

Проект, финансируемый Швейцарией, помогает развивать устойчивый туризм во Вьетнаме

Проект «Швейцарский туризм для устойчивого развития Вьетнама» был запущен на церемонии в Ханое 28 февраля.
ПОДРОБНЕЕ

Top