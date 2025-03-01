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Вьетнамские товары выходят из деревень на мировые рынки
Являясь членом вьетнамского конгломерата Vingroup, компания VinFast, стремящаяся стать ведущим брендом интеллектуальных электромобилей, не только завоевывает внутренний рынок, но и делает значительные шаги на международной арене. В августе 2023 года VinFast экспортировала более 1 000 электромобилей VF34 в Индонезию. В октябре 2024 года компания отправила партию электромобилей на Филиппины, что стало важным шагом в международной экспансии VinFast и подчеркнуло ее растущую конкурентоспособность в Юго-Восточной Азии.
VinFast планирует расширить сферу своего влияния как минимум до 50 стран мира. Помимо Вьетнама, VinFast также строит заводы по производству электромобилей в США, Индии и Индонезии.
Акционерное общество «Bibica», любимый национальный бренд Вьетнама, постепенно завоевывает признание мировых потребителей. В настоящее время ее продукция экспортируется на 17 рынков, включая Республику Корея, Японию, США, Китай и Таиланд.
Нгуен Куок Хоанг, генеральный директор Bibica, рассказал, что недавно компания представила вьетнамские кондитерские изделия в сети Walmart в Китае.
Хотя у компании нет преимущества в сырье, таком как масло, молоко или мука, вьетнамские предприятия, такие как Bibica, проложили свой собственный путь, используя тропические сельскохозяйственные продукты и национальный брендинг. Компания успешно разработала бисквиты и хрустящее кокосовое печенье, которые были хорошо приняты. После стремительного развития отрасли экспортный оборот Bibica в 2024 году оценивается в 5,5 млн долларов США, что на 25-35 % больше, чем в 2023 году, и составляет 8 % от общего дохода компании.
Lafooco, компания по переработке и производству экспортной продукции из Лонгана, также успешно перешла от экспорта сырых кешью к переработанным продуктам из кешью. Некоторые из ее товаров вошли в топ-100 самых продаваемых кешью на платформе электронной коммерции Amazon. Изначально компания Lafooco предлагала кешью в сыром виде, но после установления долгосрочных партнерских отношений с такими крупными сетями супермаркетов, как Vanguard (Китай), Sungiven (Китай) и T&T (Канада), она стала импортировать орехи с авторитетных ферм в США, включая миндаль, грецкий орех и фисташки.
В настоящее время компания расширяет ассортимент своей продукции, включая сушеные ананасы, сушеные манго, а также фрукты и овощи, обжаренные в вакууме. В настоящее время продукция Lafooco доступна в более чем 16 странах. Компания планирует дальнейшее расширение в Сингапуре.
На протяжении многих лет лапша Чу была предметом гордости жителей уезда Люкнган на севере провинции Бакжанг. Благодаря идеальному сочетанию риса и воды из горного уезда реки Люк это простое блюдо стало любимым у местных жителей и теперь экспортируется в несколько стран. Оно также является любимым и доступным угощением для многих вьетнамских семей, особенно во время Лунного Нового года.
Нгуен Ван Нам, председатель правления кооператива по производству и потреблению лапши Nam The Chu в общине Намзыонг, уезд Люкнган, рассказал, что для соответствия внутренним и экспортным стандартам кооператив не только закупает высококачественные ингредиенты и расширяет производство, но и инвестирует в новые технологии. Это повысило производительность и качество продукции, а также позволило членам кооператива лучше удовлетворять рыночный спрос, заявил он.
Нам добавил, что кооператив производит и продает в среднем от 3,5 до 4 тонн лапши ежедневно.
В настоящее время продукция кооператива защищена коллективными товарными знаками в таких странах, как Япония, Республика Корея, Лаос, Камбоджа, Таиланд, а также в ряде европейских государств, включая Россию, Великобританию, Францию, Чехию и Польшу. Кооператив также подписал контракты с многочисленными крупными предприятиями и супермаркетами как во Вьетнаме, так и за его пределами.
Чтобы поддержать эти глобальные амбиции, эксперты сходятся во мнении, что технологические инновации и творческий подход к производству необходимы бизнесу для конкуренции на международном уровне, что поможет вьетнамской продукции занять свое место на карте мира.