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Вьетнамские предприятия участвуют в выставке Foodex Japan 2024

22 вьетнамских предприятия представляют свою продукцию на выставке Foodex Japan 2024, одной из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков в Азии, которая открылась 5 марта в Токио, Япония. Среди них ведущие компании, работающие в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, такие как Masan Group Corp, An Khang Food JSC, Long Son JSC и Dong Giao Food Export JSC (Doveco).

По словам торгового советника Вьетнама в Японии Та Дык Миня, в этом году количество вьетнамских стендов на выставке увеличилось, что означает, что количество представленных продуктов на этот раз более разнообразно. По этому случаю торговое представительство Вьетнама в Японии организует сессии по установлению деловых связей, чтобы предприятия-импортеры могли подписать контракты с вьетнамскими партнерами.

Он отметил, что вьетнамские предприятия уделяют внимание таким деталям, как упаковка, чтобы удовлетворить вкус японских потребителей, а также качеству и безопасности продуктов питания.

Сатакэ Йоичиро, посетитель выставки, любит вьетнамский рис, который, по его словам, очень вкусный. Ему также нравятся вьетнамские сухофрукты, особенно сушеные манго, и он часто получает от вьетнамских друзей такие подарки, как орехи кешью, - и все это ему очень нравится.

Выставка Foodex Japan, впервые проведенная в 1976 году, направлена на содействие диверсификации продуктов питания в Японии и Азии, разработку устойчивых решений проблемы пищевых отходов и поддержку технологических достижений для повышения производительности.

В этом году выставка, на которой представлено 3 913 стендов 2 879 компаний из 68 стран и территорий мира, продлится до 8 марта. Ожидается, что ее посетят 80 000 посетителей, в том числе 15 000 иностранных.

ВИА/ИЖВ

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