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Вьетнамские личи хорошо продается в магазинах Costco в Австралии

По данным Торгового представительства Вьетнама в Австралии, личи - один из основных экспортных фруктов Вьетнама, который хорошо продается в магазинах Costco в Западной и Южной Австралии.

 

Тропический фрукт был представлен австралийским потребителям в магазинах Costco в двух австралийских штатах 20 июля Торговым представительством Вьетнама и частной компанией 4waysfresh, которая поставляет овощи и фрукты напрямую на предприятия пищевой промышленности и в крупные супермаркеты Австралии.

Фрукты были распроданы сразу после того, как попали на полку магазина Costco в городе Перт в Западной Австралии, сообщило торговое представительство.

Оптовая цена вьетнамских фруктов в магазинах Costco в городе Аделаида составляет 18,99 AUD за килограмм, а розничная цена на электронных площадках в Сиднее и Мельбурне - около 35 AUD за килограмм.

Это первый случай, когда вьетнамский личи стал продаваться в магазинах Costco в Австралии.

По словам Нгуен Фу Хоа, главы торгового представительства Вьетнама в Австралии, вьетнамские личи в этом году были распроданы в крупных австралийских городах, таких как Сидней и Мельбурн. Экспорт сельскохозяйственной продукции и фруктов из Вьетнама в Австралию вырос на 33,3% за первые шесть месяцев этого года.

ВИА/ИЖВ

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