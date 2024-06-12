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Вьетнамская спортсменка завоевала серебряную медаль Азии по велоспорту

Вьетнамская спортсменка Нгуен Тхи Тхат завоевала серебряную медаль на 43-м чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, который прошел 11 июня в Алматы, Казахстан.

 

Ей пришлось защищать свой титул в женской элитной индивидуальной шоссейной гонке, в которой участвовали 85 спортсменов из 21 команды. Несмотря на сильные усилия и поддержку товарищей по команде, она смогла занять лишь второе место, показав время 2 часа 56,51 минуты на этапе протяженностью 112,5 км, сообщил Спортивный департамент Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма.

На высшую ступень пьедестала поднялся Сон Мин Чжи из Республики Корея, а китаянка Тан Синь заняла третье место.

Это серебро стало единственной медалью Вьетнама в этом году.

Азиатский чемпионат, проходящий с 5 по 12 июня, собрал рекордное количество спортсменов - 619. Это последнее соревнование для велосипедистов перед участием в Олимпийских играх в Париже в июле.

Нгуен Нгок Ву, генеральный секретарь Федерации велосипедного и автомобильного спорта Вьетнама, сказал, что маршрут в Алматы был довольно сложным, с множеством крутых перевалов. Велосипедисты должны были преодолеть 3,5 км холмистой дороги за восемь кругов. Это был не тот маршрут, на котором можно было показать свои лучшие результаты.

Хоть она и не смогла защитить свой чемпионский титул, глава федерации похвалил ее за сильные усилия на протяжении всей гонки.

ВИА/ИЖВ

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