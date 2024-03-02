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Вьетнамская культура в центре внимания бельгийских СМИ
Репортаж посвящен вьетнамской диаспоре в Брюсселе и подчеркивает кросс-культуру через истории о французском художнике, пишущем каллиграфию на вьетнамском языке, вьетнамско-бельгийских семьях, встречающих Лунный Новый год 2024, или вьетнамско-бельгийской молодежи, стремящейся изучить вьетнамскую культуру.
Часть репортажа была посвящена жизни Марии Чыонг, женщины, которая родилась и выросла в Дании, но развивала свою карьеру в Брюсселе. В настоящее время Мария работает в Бельгийско-вьетнамском альянсе, где она связывает партнеров из обеих стран для организации конференций, помогая предприятиям искать и налаживать сотрудничество, деловые и инвестиционные связи.
Ее история - яркая иллюстрация разнообразия вьетнамской диаспоры в Бельгии, которая одновременно демонстрирует культурное вмешательство в современную жизнь.
В репортаже также была представлена поэзия Ню Куинь де Прель, независимого писателя и художника из Брюсселя. Помимо культуры и искусства, беседа с Ньы Куинь подчеркнула важность устойчивого развития общества в будущем.
Помимо этого в видеоролике был представлен Nénuphar, один из старейших вьетнамских ресторанов в Брюсселе. Это популярное место для любителей вьетнамской кухни и неотъемлемая часть кулинарного разнообразия Брюсселя.