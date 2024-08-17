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Вьетнамская и португальская коммунистические партии углубляют сотрудничество
Визит также проходит в преддверии 50-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Португалией (2025 год). Он поблагодарил ПКП за внимание, поддержку и тесные товарищеские отношения с КПВ на протяжении многих лет.
Он подтвердил, что КПВ твердо придерживается марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина и полна решимости реализовать цели, поставленные 13-м всевьетнамским съездом КПВ, - стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленностью и доходами выше среднего, а к 2045 году - развитой страной с высокими доходами.
В свою очередь, Генеральный секретарь ПКП Пауло Раймундо подтвердил, что результаты и уроки Вьетнама в деле обновления страны «доймой» и деле строительства социализма являются ценным опытом, имеющим высокую ценность для ПКП в борьбе за демократию и социализм в Португалии.
Подчеркнув, что ПКП всегда придает большое значение традиционной солидарности с КПВ, Пауло Раймундо подчеркнул свое желание и впредь вносить вклад в крепкую дружбу и сотрудничество между двумя партиями, странами и народами и вместе с КПВ укреплять международное коммунистическое и рабочее движение.