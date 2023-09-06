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Вьетнамская диаспора в Лаосе отметила День чествования вьетнамского языка
4 сентября в провинции Удомсай на севере Лаоса Генеральное консульство Вьетнама в г. Луангпрабанге совместно с Вьетнамской общиной в провинции Удомсай провели День чествования вьетнамского языка.
Выступая на мероприятии, генеральный консул Киеу Тхи Ханг Фук подчеркнула, что празднование Дня чествования вьетнамского языка направлено на повышение осведомленности вьетнамцев, проживающих за рубежом о вьетнамском языке, прославление красоты и ценности вьетнамского языка среди сообщества, чествование частных лиц, организаций и ассоциаций, которые внесли активный вклад в сохранение и распространение вьетнамского языка среди вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Генеральный консул Киеу Тхи Ханг Фук предложила вьетнамским общинам в провинциях Северного Лаоса координировать действия с местными властями в преподавании вьетнамского языка в образовательных учреждениях, где учатся многие вьетнамцы, а также поддерживать изучение вьетнамского языка в университетах и научно-исследовательских институтах.
По словам генконсула Киеу Тхи Ханг Фук, необходимо регулярно проводить курсы вьетнамского языка, внеурочные мероприятия по вьетнамскому языку в рамках фестивалей и празднования важных праздников страны, создать Вьетнамские библиотеки, проводить ежегодные конкурсы по вьетнамскому языку. Такие меры способствует повышению осведомленности вьетнамской диаспоры о вьетнамском языке, сохранению и развитию национальной культурной самобытности, поддержанию национальной гордости соотечественников.
Со своей стороны, председатель вьетнамской общины в провинции Удомсай Фи Ван Май выразил благодарность руководителям провинции Удомсай за создание благоприятных условий для ведения бизнеса и проживания вьетнамской общины. Он сообщил, что лаосско-вьетнамская школа строится посредством финансовой поддержки вьетнамских ведомств на разных уровнях.
Председатель Фи Ван Май выразил надежду, что в ближайшее время Генеральное консульство и местные власти будут продолжать оказывать поддержку лаосско-вьетнамской школе.
Пользуясь случаем, генеральный консул Киеу Тхи Ханг Фук вручила подарки от Министерства национальной обороны Вьетнама и Генерального консульства вьетнамским и лаосским школьникам в провинции Удомсай по случаю начала нового учебного года.