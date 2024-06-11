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Вьетнамская государственная инспекция и министерство инспекции Камбоджи расширяют сотрудничество

10 июня Генеральный инспектор правительства Доан Хонг Фонг провел рабочую встречу с делегацией Министерства инспекции Камбоджи во главе с Министром Хоут Хаком. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.
  На церемонии подписания. Фото: ВИA  
Выступая на встрече, Генеральный инспектор Доан Хонг Фонг подчеркнул, что данный рабочий визит Министра Хоут Хака и высокопоставленной делегации во Вьетнам является важной вехой и живым проявлением отношений дружбы и сотрудничества между правительственной инспекцией Вьетнама и Министерством инспекции Камбоджи в последние годы.

Визит является отличной возможностью для двух сторон обсудить вопросы и обменяться опытом в руководстве и управлении инспекционной работой, приеме граждан, разрешении жалоб и заявлений, способствуя повышению эффективности и действенности государственного управления, содействуя устойчивому экономическому развитию и социальному прогрессу каждой страны.

Выступая на приеме, Министр Хоут Хак выразил радость возможностью посетить Вьетнам с рабочим визитом и подписать новый меморандум о сотрудничестве между двумя ведомствами, что создает условия для укрепления и развития отношений сотрудничества между инспекционными органами двух стран.

В то же время Министр инспекции Камбоджи поблагодарил правительственную инспекцию Вьетнама за помощь, оказанную Министерству инспекций Камбоджи в последнее время в повышении кадрового потенциала посредством повышения квалификации его работников, обмена делегациями и опытом в области испекции, получения и разрешения жалоб и др.

По его словам, два ведомства подписали первый Меморандум о взаимопонимании в 2005 году, второй - в 2012, третий - в 2016 и четвертый - в 2023 году, подчеркнув, что пятый Меморандум демонстрирует их солидарность, дружбу и хорошее сотрудничество.

После встречи делегации правительственной инспекции Вьетнама и министерства инспекции Камбоджи провели переговоры о своей работе в первые месяцы этого года и ориентирах на оставшиеся месяцы.

ВИА/ИЖВ

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