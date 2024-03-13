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Высший руководитель Лаоса высоко оценил сотрудничество между Ханоем и Вьентьяном
Лаосский лидер высоко оценил результаты переговоров делегации Ханоя во главе с Динь Тьен Зунгом с секретарем парткома Вьентьяна Анупхапом Туналомом, а также партнерские отношения двух городов в рамках соглашения о сотрудничестве на 2022-2025 годы, особенно практическую помощь Ханоя лаосской стороне.
Он выразил уверенность в том, что Ханой и Вьентьян продолжат продуктивно выполнять соглашение о сотрудничестве и все более эффективно развивать новые направления сотрудничества. Он также призвал Ханой активно делиться с лаосскими местностями своим опытом в области строительства партийно-политической системы и других сферах.
Высший руководитель Лаоса отметил, что, по его мнению, дружба и сотрудничество двух столиц станет образцом сотрудничества между населенными пунктами двух стран, способствуя тем самым укреплению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.
Также 12 марта делегация Ханоя приняла участие в церемонии открытия штаб-квартиры Департамента юстиции и прокуратуры Вьентьяна. Проект, в который было вложено 3 миллиона долларов США, является подарком от партийной организации, администрации и народа Ханоя их коллегам во Вьентьяне.
В тот же день делегация приняла участие в программе продвижения туризма и торговли между Ханоем и Вьентьяном на 2024 год.