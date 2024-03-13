Высший руководитель Лаоса высоко оценил сотрудничество между Ханоем и Вьентьяном

Генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа) приветствует члена Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и секретаря парткома Ханоя Динь Тьен Зунга на встрече во Вьентьяне 12 марта. Фото: ВИA