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Высший руководитель Лаоса высоко оценил сотрудничество между Ханоем и Вьентьяном

Генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаоса Тхонглун Сисулит принял 12 марта во Вьентьяне делегацию Ханоя во главе с Динь Тьен Зунгом, членом Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и секретарем парткома Ханоя.
  Генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаоса Тхонглун Сисулит (справа) приветствует члена Политбюро Коммунистической партии Вьетнама и секретаря парткома Ханоя Динь Тьен Зунга на встрече во Вьентьяне 12 марта. Фото: ВИA  
Проинформировав своего хозяина об итогах переговоров между делегациями Ханоя и Вьентьяна, Динь Тьен Зунг отметил, что плодотворное сотрудничество между двумя столицами является одним из ярких проявлений особой традиционной дружбы между Вьетнамом и Лаосом.

Лаосский лидер высоко оценил результаты переговоров делегации Ханоя во главе с Динь Тьен Зунгом с секретарем парткома Вьентьяна Анупхапом Туналомом, а также партнерские отношения двух городов в рамках соглашения о сотрудничестве на 2022-2025 годы, особенно практическую помощь Ханоя лаосской стороне.

Он выразил уверенность в том, что Ханой и Вьентьян продолжат продуктивно выполнять соглашение о сотрудничестве и все более эффективно развивать новые направления сотрудничества. Он также призвал Ханой активно делиться с лаосскими местностями своим опытом в области строительства партийно-политической системы и других сферах.

Высший руководитель Лаоса отметил, что, по его мнению, дружба и сотрудничество двух столиц станет образцом сотрудничества между населенными пунктами двух стран, способствуя тем самым укреплению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Также 12 марта делегация Ханоя приняла участие в церемонии открытия штаб-квартиры Департамента юстиции и прокуратуры Вьентьяна. Проект, в который было вложено 3 миллиона долларов США, является подарком от партийной организации, администрации и народа Ханоя их коллегам во Вьентьяне.

В тот же день делегация приняла участие в программе продвижения туризма и торговли между Ханоем и Вьентьяном на 2024 год.

ВИА/ИЖВ

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