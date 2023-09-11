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Выступление генерального секретаря ЦК КПВ перед прессой после переговоров с президентом США
Ниже приводится перевод выступления генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга перед прессой.
Уважаемый господин президент США Джо Байден,
Уважаемые Дамы и Господа!
От имени партии, государства и народа Вьетнама я хотел бы тепло поприветствовать президента США господина Джо Байдена, который всегда демонстрировал свою особую привязанность (симпатию) к Вьетнаму и вьетнамскому народу, и он, занимая различные посты в своей карьере, всегда оказывает свою ценную поддержку в развитии вьетнамо-американских дружественных отношений. Его нынешний визит во Вьетнам совпадает с празднованием 10-летнего юбилея Всеобъемлющего партнерства двух стран.
Я всегда помню прекрасные воспоминания об уважительном приеме правительства США и теплом отношении ко мне американского народа во время моего визита в США в июле 2015 года, особенно искренние и интересные беседы между президентом Байденом и мной во время этой поездки. Я хотел бы поблагодарить президента Байдена за его приглашение для меня совершить еще один визит в США.
В атмосфере дружбы, равенства, понимания и взаимного уважения мои переговоры с президентом Байденом принесли плодотворные результаты. Мы согласились с тем, что вьетнамско–американские отношения достигли значительных, глубоких, содержательных и эффективных успехов с тех пор, как были установлены нормализация отношений между двумя странами и всеобъемлющее партнерство. По этому случаю, от имени вьетнамского народа, я хотел бы поблагодарить все американские организации и частных лиц, которые поддерживали Вьетнам и внесли свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Исходя из этого, в интересах народов двух стран и желая укрепить сотрудничество во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития в новом контексте, мы с президентом Джо Байденом от имени двух стран приняли Совместное заявление об установлении Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.
Партнерство по-прежнему основывается на полном соблюдении основополагающих принципов, которыми руководствовались двусторонние отношения за прошедшее время, включая уважение Устава ООН, международного права и политических институтов, независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Мы подчеркнули, что понимание друг друга и ситуации друг друга, уважение законных интересов друг друга и невмешательство во внутренние дела друг друга всегда имеют важное значение. Вьетнам высоко ценит и дорожит заявлением США о поддержке «сильного, независимого, самодостаточного и процветающего» Вьетнама.
Содержание нового партнерства наследует существующее содержание сотрудничества между двумя странами и выводит его на более высокий уровень за счет развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в том направлении, что обновление является основой, центром и мотивацией двусторонних отношений, а расширение сотрудничества в области науки и технологий - новым прорывом в рамках вьетнамо-американского всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития. В дальнейшем соответствующие ведомства двух стран будут совместно работать над реализацией принятых соглашений, создавая условия для следующих этапов развития.
Вьетнам развивает отношения с США и другими международными партнерами в духе президента Хо Ши Мина, который ясно дал понять после обретения Вьетнамом независимости, что Вьетнам дружит со всеми странами. Что касается Соединенных Штатов, президент Хо Ши Мин подтвердил полную независимость Вьетнама и готовность Вьетнама в полной мере сотрудничать с Соединенными Штатами; что независимость и сотрудничество приносят пользу всему миру. Мы все знаем, что в течение многих лет после этого вьетнамскому народу пришлось пройти через множество жертв и лишений, чтобы защитить независимость и воссоединение страны.
XIII съезд ЦК КПВ также определил политику продвижения и углубления двустороннего сотрудничества в рамках последовательной внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений. Вьетнам является надежным другом, партнером и активным и ответственным членом международного сообщества.
Мы с президентом Джо Байденом проинформировали друг друга о положении двух стран, выразив признательность за усилия и положительные результаты, достигнутые в социально-экономическом развитии в каждой стране. Что касается сложных ситуаций и международных конфликтов, то Вьетнам надеется, что вовлеченные стороны будут вести диалог, решать вопросы мирным путем на основе соблюдения основополагающих принципов международного права и Устава ООН.
Надеюсь, что в ходе этого важного и значимого визита президент Байден, другие члены делегации и все вы получите возможность познакомиться с обновленным, динамично развивающимся, имеющим долгую историю цивилизации Вьетнамом, а также с гостеприимным, дружелюбным и миролюбивым вьетнамским народом.
Я верю, что визит президента Джо Байдена во Вьетнам будет иметь большой успех. Я желаю Президенту новых успехов и желаю всем вам, членам делегации, присутствующим здесь и вашим семьям крепкого здоровья и счастья.