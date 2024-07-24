Высокопоставленный лаосский лидер рассказал о тесных дружеских отношениях с покойным генеральным секретарем партии

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (справа) и Генеральный секретарь партии, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит являются сопредседателями встречи на высоком уровне между Коммунистической партией Вьетнама и Народно-революционной партией Лаоса в Ханое 26 февраля 2024 года. Фото: ВИA



По словам высшего руководителя Лаоса, глава партии провел интенсивные исследования марксизма-ленинизма и пути к социализму, а главное, применял в своей руководящей деятельности идеологии Хо Ши Мина, строя постоянно развивающийся Вьетнам.



Вьетнам получил множество похвал в мире как государство со стабильным развитием и значительным прогрессом, продолжил он, приписывая темпы социально-экономического развития страны мудрому руководству Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), основанной и возглавляемой президентом Хо Ши Мином.



Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит также высоко оценил решительные, обоснованные и четкие руководящие принципы и политику, инициированные и проводимые Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, которые способствовали ускорению национального развития и повышению уровня жизни населения.



Лаосский лидер отметил, что генсек Нгуен Фу Чонг систематически исследовал марксизм-ленинизм и объединил его с идеологией Хо Ши Мина в реальности, подчеркнув, что разработанные и выдвинутые им теории стали ценным наследием для КПВ и всего мира.



Высоко оценив научные труды и книги главы вьетнамской партии, Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сказал, что путь к социализму, о котором упоминает Нгуен Фу Чонг в своих трудах, - это путь к новой эре Вьетнама, разделив его мнение о том, что страны всего мира и партии, как правящие, так и неправящие, исследуют и изучают теории, заложенные Генсеком.



Он добавил, что получил много работ партийного руководителя от вьетнамских товарищей и потратит время на их изучение, чтобы применить их в социально-экономическом развитии и партийном строительстве в Лаосе. В интервью, данном корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Вьентьяне, высший руководитель Лаоса отметил, что Генсек Нгуен Фу Чонг обладал глубокими теоретическими и практическими знаниями о социально-экономическом развитии Вьетнама.По словам высшего руководителя Лаоса, глава партии провел интенсивные исследования марксизма-ленинизма и пути к социализму, а главное, применял в своей руководящей деятельности идеологии Хо Ши Мина, строя постоянно развивающийся Вьетнам.Вьетнам получил множество похвал в мире как государство со стабильным развитием и значительным прогрессом, продолжил он, приписывая темпы социально-экономического развития страны мудрому руководству Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), основанной и возглавляемой президентом Хо Ши Мином.Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит также высоко оценил решительные, обоснованные и четкие руководящие принципы и политику, инициированные и проводимые Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, которые способствовали ускорению национального развития и повышению уровня жизни населения.Лаосский лидер отметил, что генсек Нгуен Фу Чонг систематически исследовал марксизм-ленинизм и объединил его с идеологией Хо Ши Мина в реальности, подчеркнув, что разработанные и выдвинутые им теории стали ценным наследием для КПВ и всего мира.Высоко оценив научные труды и книги главы вьетнамской партии, Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сказал, что путь к социализму, о котором упоминает Нгуен Фу Чонг в своих трудах, - это путь к новой эре Вьетнама, разделив его мнение о том, что страны всего мира и партии, как правящие, так и неправящие, исследуют и изучают теории, заложенные Генсеком.Он добавил, что получил много работ партийного руководителя от вьетнамских товарищей и потратит время на их изучение, чтобы применить их в социально-экономическом развитии и партийном строительстве в Лаосе.

Лаосский лидер напомнил, что неоднократно встречался, работал и обедал с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, и был впечатлен способностями и обширными знаниями вьетнамского партийного руководителя.



Генеральный секретарь проводил последовательную внешнюю политику, помогая Вьетнаму выделяться на международной арене в каждый период, продолжил он, назвав выдающиеся достижения покойного лидера наследием для будущих поколений, которые продолжат его внешнюю политику.



«После каждой встречи и беседы с ним, мне хочется встретиться и поговорить с ним еще, потому что его манера общения была близка лаосскому народу, лаосским лидерам и мне самому, отражая его открытость и прямоту», - сказал Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, отметив, что каждый обмен опытом между ним и генсеком Нгуен Фу Чонгом был действительно интересным.



«Хотя товарищ Нгуен Фу Чонг ушел из жизни, любовь, истинная благодарность и уважительное товарищество навсегда останутся в моем сердце», - сказал лаосский лидер.



Он вспомнил, что Генсек Нгуен Фу Чонг однажды сказал ему: «Мы работаем вместе, мы прогрессируем вместе, мы учимся друг у друга». Он напомнил, что при каждой встрече с ним Нгуен Фу Чонг всегда говорил, что взаимная поддержка очень важна, ссылаясь на слова президента Хо Ши Мина: «Помогая друзьям, мы помогаем себе».



По словам Генерального секретаря, Президента Лаоса Тхонглун Сисулит, он всегда повторял слова товарища Нгуен Фу Чонг другим лаосским лидерам, чиновникам и членам своей семьи. Вьетнамская партия также говорила, что дружба и солидарность между Лаосом и Вьетнамом уникальны в мире, сказал Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит, подчеркнув, что эти слова действительно исходят из его сердца.



