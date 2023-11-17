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Высокопоставленная делегация Хошимина находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом
Хуан Кунь Мин подтвердил, что Китай всегда придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом, а Вьетнам всегда отдает приоритет развитию отношений с Партией, Правительством и народом Китая. Он уверен, что провинция Гуандун и город Хошимин будут развивать сотрудничество в экономике, торговле и народной дипломатии, способствуя дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем.
Со своей стороны секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен подчеркнул, что у провинции Гуандун давние отношения с Вьетнамом. Президент Хо Ши Мин и многие вьетнамские революционеры жили и занимались здесь революционной деятельностью. Он поблагодарил власть провинции Гуандун за сохранение революционных исторических памятников, в том числе могилы солдата Фам Хонг Тхая.
Нгуен Ван Нен подчеркнул, что в процессе развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, власти и жители города Хошимина всегда хорошо выполняют соглашения высших руководителей обеих стран, что приносит практическую двустороннюю пользу. Руководитель города Хошимин выразил желание, чтобы руководители провинции Гуандун продолжали выполнять соглашения между высшими руководителями двух партий и двух государств; содействовать сотрудничеству между городом Хошимин и провинции Гуандун в таких сферах, как экономика, образование и подготовка кадров, культура, спорт и туризм и др. для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран.
15 ноября высокопоставленная делегация Хошимина посетила корпорацию Shanghai Shentong Metro Group, где глава группы проинформировал вьетнамскую делегацию об управлении метрополитеном.