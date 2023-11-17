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Высокопоставленная делегация Хошимина находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Пекине, в рамках визита в Китай 16 ноября высокопоставленная делегация Хошимина во главе с членом Политбюро, секретарем горкома партии Хошимина Нгуен Ван Неном находится в провинции Гуандун (Китай) с рабочим визитом.
  Член Политбюро, секретарь парткома города Хошимин Нгуен Ван Нен (слева) провел переговоры с членом Политбюро, секретарем парткома провинции Гуандун Хуаном Куньмином 16 ноября 2023 г. Фото: ВИA
16 ноября Нгуен Ван Нен провёл переговоры с членом Политбюро, секретарем Парткома провинции Гуандун Хуан Кунь Минем. Хуан Кунь Мин представил социально-экономическое развитие провинции Гуандун. В настоящее время Гуандун занимает первое место среди провинций КНР по объёму ВВП. Он подчеркнул, что можно считать эту провинцию экономической основой экономики. Экономика провинции Гуандун способствует мощному развитию высокотехнологичных отраслей и передовых производственных отраслей Китая.

Хуан Кунь Мин подтвердил, что Китай всегда придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом, а Вьетнам всегда отдает приоритет развитию отношений с Партией, Правительством и народом Китая. Он уверен, что провинция Гуандун и город Хошимин будут развивать сотрудничество в экономике, торговле и народной дипломатии, способствуя дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем.

Со своей стороны секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен подчеркнул, что у провинции Гуандун давние отношения с Вьетнамом. Президент Хо Ши Мин и многие вьетнамские революционеры жили и занимались здесь революционной деятельностью. Он поблагодарил власть провинции Гуандун за сохранение революционных исторических памятников, в том числе могилы солдата Фам Хонг Тхая.

Нгуен Ван Нен подчеркнул, что в процессе развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, власти и жители города Хошимина всегда хорошо выполняют соглашения высших руководителей обеих стран, что приносит практическую двустороннюю пользу. Руководитель города Хошимин выразил желание, чтобы руководители провинции Гуандун продолжали выполнять соглашения между высшими руководителями двух партий и двух государств; содействовать сотрудничеству между городом Хошимин и провинции Гуандун в таких сферах, как экономика, образование и подготовка кадров, культура, спорт и туризм и др. для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран.

15 ноября высокопоставленная делегация Хошимина посетила корпорацию Shanghai Shentong Metro Group, где глава группы проинформировал вьетнамскую делегацию об управлении метрополитеном.

ИЖВ/ВИА

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