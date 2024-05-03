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Выонг Динь Хюэ освобожден от должности председателя Национального собрания
Заслушав предложения и заявление Выонг Динь Хюэ, законодательный орган приступил к обсуждениям, провел тайное голосование и принял резолюцию об освобождении Выонг Динь Хюэ от должности председателя Национального собрания 15-го созыва, одобрил отстранение Выонг Динь Хюэ с должности члена Совета национальной обороны и безопасности и разрешил прекратить его полномочия в качестве депутата Национального собрания 15-го созыва.