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НОВОСТИ

Выонг Динь Хюэ освобожден от должности председателя Национального собрания

2 мая генеральный секретарь Национального собрания (НС) Буй Ван Кыонг опубликовал пресс-релиз, в котором объявил результаты 7-й внеочередной сессии НС 15-го созыва.
  Внеочередная сессия НС. Фото: ВИA  
В пресс-релизе говорится, что внеочередная сессия рассмотрела вопрос об освобождении Выонг Динь Хюэ от должности председателя Национального собрания на срок полномочий 2021-2026 годов, одобрила отстранение Выонг Динь Хюэ от должности члена Совета национальной обороны и безопасности и разрешила прекратить его полномочия в качестве депутата Национального собрания 15-го созыва.

Заслушав предложения и заявление Выонг Динь Хюэ, законодательный орган приступил к обсуждениям, провел тайное голосование и принял резолюцию об освобождении Выонг Динь Хюэ от должности председателя Национального собрания 15-го созыва, одобрил отстранение Выонг Динь Хюэ с должности члена Совета национальной обороны и безопасности и разрешил прекратить его полномочия в качестве депутата Национального собрания 15-го созыва.

ВИА/ИЖВ

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