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Вся страна полна решимости построить общины, кварталы и особые зоны, свободные от наркотиков
Открывая митинг, член Секретариата ЦК КПВ, заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, председатель Национального комитета по профилактике и борьбе со СПИДом, наркотиками и проституцией, выразила глубокую признательность и благодарность сотрудникам Народной общественной безопасности, Пограничных войск и других компетентных сил, которые мужественно, самоотверженно и не жалея сил и жизни выполняют задачи на этом исключительно важном направлении.
Заместитель Премьер-министра также высоко оценила решительное руководство со стороны министерств, ведомств, соответствующих органов, народных комитетов всех уровней, а также активную поддержку населения в работе по профилактике и борьбе с наркотиками на протяжении многих лет. Благодаря этому удалось добиться важных результатов, сохранить инициативу в пресечении наркопреступности. Были ликвидированы многие крупные транснациональные наркосети, а работа по лечению наркозависимости, управлению лицами, страдающими наркозависимостью, контролю за лицами, незаконно употребляющими наркотические вещества, их социальной реабилитации после лечения, а также международное сотрудничество дали положительные результаты.
Подчеркнув достигнутые успехи, заместитель Премьер-министра отметила, что преступность, связанная с наркотиками, становится всё более изощрённой, приобретает транснациональный характер и активно использует цифровые технологии в своей деятельности. В связи с этим борьба с наркотиками требует кардинального изменения подходов и методов работы. «Мы противостоим не только наркопреступности, но и угрозе проникновения наркотиков в каждую семью, каждую общину, а также угрозе будущему части молодого поколения», — подчеркнула Фам Тхи Тхань Ча.
Заместитель Премьер-министра призвала министерства, ведомства и органы власти всех уровней сосредоточить усилия на работе на местах, максимально использовать ведущую роль Народной общественной безопасности и мобилизовать потенциал всей политической системы, всего общества и каждого гражданина для создания общин, кварталов и особых зон, свободных от наркотиков. Это должно стать обязательством органов власти перед народом, получить активную поддержку населения, обеспечить реальные результаты и стать одним из критериев оценки эффективности государственного управления на местах в новых условиях.
С площади Донгкиньнгиатхук заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча официально дала старт движению «Объединим усилия для создания общин, кварталов и особых зон, свободных от наркотиков», чтобы каждая община, каждый квартал и каждая особая зона стали местом, где люди могут спокойно жить, дети — безопасно расти, семьи — сохранять своё счастье, а общественное спокойствие стало прочной основой устойчивого развития страны.
В рамках программы главная площадка в Ханое, а также площадки в 33 провинциях и городах и в 3 321 общине, квартале и особой зоне одновременно приняли участие в церемонии, посвящённой Месяцу действий по профилактике и борьбе с наркотиками.
Особое место в программе заняла состоявшаяся одновременно на всех площадках церемония памяти жертв, погибших вследствие употребления наркотиков, сотрудников, отдавших жизнь в борьбе с наркопреступностью, а также семей, пострадавших от наркотиков. Эта акция была призвана донести до общества гуманистический посыл и предупредить об опасности наркотиков. Она стала беспрецедентным событием, подтвердившим твёрдую политическую решимость Партии, Государства и всего общества в создании общин, кварталов и особых зон, свободных от наркотиков.