НОВОСТИ
Встреча вьетнамских учёных и интеллектуалов в Германии
На встрече присутствовали посол Вьетнама Федеративной Республике Германия Ву Куанг Минь, руководители некоторых подразделений Министерства науки и технологий, несколько директоров департаментов науки и технологий провинций и городов, руководители крупных университетов Вьетнама, представители Военного госпиталя 108 и более 20 вьетнамских учёных, работающих в немецких университетах и известных компаниях, в основном в областях медицины, информационных технологий и экологии.
В своей вступительной речи министр Хюинь Тхань Дат отметил, что в последние годы вьетнамцы за рубежом и интеллектуалы вьетнамской диаспоры всегда поддерживали свою родину, внося значительный вклад в развитие науки и технологий. Он подчеркнул, что более 500 тысяч вьетнамских специалистов за рубежом, многие из которых занимают важные позиции в исследовательских институтах, университетах и крупных компаниях, являются ценным научным ресурсом для инноваций во Вьетнаме. Особо министр отметил вклад вьетнамских учёных в Германии.
Министр подчеркнул, что Министерство науки и технологий высоко оценивает усилия вьетнамских учёных в Германии по восстановлению и активизации научных и академических обменов после пандемии COVID-19. Эти усилия способствуют укреплению связей и поддержке в сообществе, что делает вьетнамское научное сообщество в Германии сильным и сплочённым, играющим важную роль в развитии науки и технологий Вьетнама и укреплении дружеских связей между двумя странами.
Во время встречи вьетнамские учёные обсудили юридические вопросы, механизмы финансовой поддержки и политику привлечения интеллектуалов вьетнамской диаспоры. Глава исследовательской группы Технического университета Дортмунда, профессор Нгуен Суан Тхинь указал на сложности с бюрократическими процедурами, связанными с организацией международных научных конференций и обменом данными, что затрудняет академическое сотрудничество.
Некоторые учёные предложили разрешить обмен национальными данными в рамках международных исследований, что поможет повысить глобальные модели и международный имидж Вьетнама. Также обсуждались вопросы управления исследовательскими продуктами после завершения проектов и необходимость публичного распространения результатов исследований и оборудования для повышения эффективности и избежания потерь.
В ответ на вопросы вьетнамских учёных о механизмах привлечения ресурсов Министерство науки и технологий Вьетнама подтвердило свою готовность создавать благоприятные юридические условия для участия учёных из Вьетнама и диаспоры в исследовательской и инновационной деятельности. Министерство также высоко оценивает вклад учёных в научно-технические проекты, совместные исследования с немецкими институтами и университетами, а также в консультирование и подготовку кадров.
Сеть VGInetwork, созданная 14 сентября 2019 года, в 250-ю годовщину со дня рождения великого учёного Александра фон Гумбольдта направлена на развитие вьетнамской науки и технологий при содействии вьетнамских специалистов в Германии. В настоящее время в Германии обучается около 8 тысяч вьетнамских студентов и работает множество вьетнамских учёных и специалистов в известных компаниях, таких как Volkswagen, SAP, Mercedes-Benz Group, Siemens, BOSCH и других, что делает их важным ресурсом для Вьетнама.