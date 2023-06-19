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Всемирный банк: инфляция показывает признаки замедления
Экспорт товаров в мае также достиг 6%, что ниже уровня 2022 года из-за слабого внешнего спроса. Импорт упал на 18,4% в мае 2023 года, отражая сокращение спроса на исходные материалы как со стороны предприятий ПИИ, так и отечественных компаний. Это показывает, что производство и экспорт в ближайшие месяцы будут продолжать медленно развиваться.
Инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) зафиксировала снижение четвертый месяц подряд, с 2,8% в апреле до 2,4% в мае из-за снижения мировых цен на энергоносители и внутренних транспортных расходов. Базовая инфляция по-прежнему остается достаточно высокой, когда в мае она составила 4,5%, что почти равно уровню 4,6% в апреле.
В мае 2023 года потоки капитала от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) также замедлились, поскольку глобальная неопределенность продолжала сказываться на доверии инвесторов. Освоенные ПИИ в мае достигли только 1,8 млрд долларов США (долларов США), что эквивалентно уровню в 2022 году. Государственный банк Вьетнама снизил процентную ставку рефинансирования с 5,5% до 5,% и ставку по кредитам овернайт с 6% до 5,5%. Это третье снижение ставки подряд с марта 2023 года. Рост кредита продолжал замедляться, упав с 9,2% в апреле 2023 года до 9% в мае, что отражает ослабление спроса.
Баланс бюджета зафиксировал довольно большой дефицит, около 2 миллиардов долларов США в мае 2023 года.
Столкнувшись с этой ситуацией, представитель ВБ рекомендовал, что в случае ужесточения глобальных финансовых условий внешний спрос может еще больше ослабнуть. Северный Вьетнам начал страдать от нехватки электроэнергии для потребления и производства в конце мая, этот вопрос если вовремя не решить, может сказаться на экономике.
Эксперты ВБ заявили, что упрощение административных процедур и устранение правовых барьеров будет способствовать развитию деловой активности и инвестиций, необходимых для экономического роста.