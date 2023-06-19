Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Всемирный банк: инфляция показывает признаки замедления

Базовая инфляция по-прежнему остается достаточно высокой, когда в мае она составила 4,5%, что почти равно уровню 4,6% в апреле. 19 июня Всемирный банк (ВБ) опубликовал обновленный отчет о макроэкономической ситуации во Вьетнаме. Соответственно, розничные продажи выросли на 11,5% в мае 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, что эквивалентно росту в апреле. Продажи товаров выросли с 9,7% в апреле до 10,9% в мае, рост доходов от услуг замедлился с 19,2% в апреле до 7,6% в мае.

Экспорт товаров в мае также достиг 6%, что ниже уровня 2022 года из-за слабого внешнего спроса. Импорт упал на 18,4% в мае 2023 года, отражая сокращение спроса на исходные материалы как со стороны предприятий ПИИ, так и отечественных компаний. Это показывает, что производство и экспорт в ближайшие месяцы будут продолжать медленно развиваться.

Инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) зафиксировала снижение четвертый месяц подряд, с 2,8% в апреле до 2,4% в мае из-за снижения мировых цен на энергоносители и внутренних транспортных расходов. Базовая инфляция по-прежнему остается достаточно высокой, когда в мае она составила 4,5%, что почти равно уровню 4,6% в апреле.

В мае 2023 года потоки капитала от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) также замедлились, поскольку глобальная неопределенность продолжала сказываться на доверии инвесторов. Освоенные ПИИ в мае достигли только 1,8 млрд долларов США (долларов США), что эквивалентно уровню в 2022 году. Государственный банк Вьетнама снизил процентную ставку рефинансирования с 5,5% до 5,% и ставку по кредитам овернайт с 6% до 5,5%. Это третье снижение ставки подряд с марта 2023 года. Рост кредита продолжал замедляться, упав с 9,2% в апреле 2023 года до 9% в мае, что отражает ослабление спроса.

Баланс бюджета зафиксировал довольно большой дефицит, около 2 миллиардов долларов США в мае 2023 года.

Столкнувшись с этой ситуацией, представитель ВБ рекомендовал, что в случае ужесточения глобальных финансовых условий внешний спрос может еще больше ослабнуть. Северный Вьетнам начал страдать от нехватки электроэнергии для потребления и производства в конце мая, этот вопрос если вовремя не решить, может сказаться на экономике.

Эксперты ВБ заявили, что упрощение административных процедур и устранение правовых барьеров будет способствовать развитию деловой активности и инвестиций, необходимых для экономического роста.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

19 июня в здании ЦК КПВ прошла конференция по предварительному подведению итогов года деятельности Руководящих комитетов по борьбе с коррупцией и негативными явлениями провинций и городов центрального подчинения (Руководящий комитет на провинциальном уровне).
ПОДРОБНЕЕ

Top