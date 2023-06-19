НОВОСТИ
Впечатляющий показ мод в Венеции
Среди них показ мод «Гармония – Армония» дизайнера Хоанг Хай и визит посла Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынга на вьетнамский факультет Университета Ка Фоскари. Мероприятия направлены на то, чтобы проявить уважение к доброй дружбе, укрепить взаимопонимание и открыть большие возможности для сотрудничества между двумя странами.
По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Италии, кульминацией серии мероприятий в рамках Года Вьетнам-Италия 2023 в Венеции является показ мод «Гармония – Армония », который состоялся вечером 16 июня. В мероприятии приняли участие более 150 человек из правительства региона Венето и города Венеции, соответствующих организаций, предприятий и вьетнамского сообщества.
В своем выступлении посол Зыонг Хай Хынг подчеркнул свое желание, чтобы показ мод познакомил итальянских друзей с гостеприимной страной Вьетнама и людьми, богатыми национальной идентичностью. Мероприятие помогает народам двух стран лучше понять друг друга, еще больше укрепляет добрую дружбу, а также укрепляет сотрудничество между Вьетнамом и регионом Венето и городом Венеция.
Присутствующие на показе остались под большим впечатлением от изделий трех коллекций: роскошных аозай, высококлассных вечерних платьев и романтических свадебных платьев.
В беседе с корреспондентом ВИА директор Департамента наследия Венеции Паола Мар заявила: «В контексте празднования 50-летия двусторонней дружбы сегодняшнее событие имеет очень важное значение для Венеции – одного из мировых центров культуры и моды. Я считаю, что расширение и развитие международных отношений является традиционной силой города Венеции. Это еще одна новая возможность для развития торговли и сотрудничества, поскольку культура также является основой экономического и торгового развития. Вьетнам — развивающаяся страна с большим потенциалом сотрудничества для международного бизнеса, в том числе итальянского. Мода — одна из областей, в которой Вьетнам и Италия могут сотрудничать для развития отношений между двумя странами».
Ранее, во второй половине дня 15 июня, на встрече с преподавателями и студентами факультета вьетнамского языка Университета Ка Фоскари посол Зыонг Хай Хынг предоставил обновленную информацию о Вьетнаме и отношениях между двумя странами. Вьетнамский дипломат высоко оценил вклад преподавателей и студентов факультета вьетнамского языка и пообещал поддерживать факультет, а также продвигать имидж Венеции в целом и Университета Ка Фоскари в частности.