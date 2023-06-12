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Во Вьетнаме стартует проект ООН по борьбе с рисками зоонозных заболеваний, исходящих из дикой природы
Однако торговля дикими животными по-прежнему является распространенным источником средств к существованию во многих странах Юго-Восточной Азии.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (МАРД) в тесном сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) запустило проект «Безопасность в Азии во имя глобальной окружающей среды» (SAFE) на прошлой неделе.
Этот проект направлен на снижение риска зоонозных заболеваний на объектах дикой природы высокого риска при щедрой поддержке Европейского союза.
Во вступительном слове Вуонг Тьен Мань, эксперт из MARD, заявил, что этот проект будет способствовать усилиям правительства по снижению рисков, связанных с торговлей дикими животными и потреблением мяса диких животных.
«За последние несколько лет правительство Вьетнама укрепляло системы эпиднадзора и поощряло ответственную практику торговли дикими животными, сохраняя при этом средства к существованию, повышая биобезопасность на фермах и рынках и повышая осведомленность о зоонозных заболеваниях», - сказал Мань.
«Этот проект укрепит нашу работу и поможет нам улучшить управление дикой природой в неволе в соответствии с проектом национального плана», - сказал он.
Проект SAFE - это совместная инициатива, реализуемая в Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзийском штате Сабах, Таиланде и Вьетнаме.
Старший технический координатор Вьетнамского центра экстренной помощи ФАО по трансграничным болезням животных (ECTAD) Павин Падунгтод пояснил, что ФАО реализует проект SAFE во Вьетнаме для оказания поддержки правительству в выявлении объектов высокого риска, включая социально-экономические последствия и снижение рисков, что позволяет разрабатывать усовершенствованную национальную политику и региональное сотрудничество для улучшения предотвращение пандемии и обеспечение готовности к ней.
Проект также окажет поддержку в разработке региональных стандартов биобезопасности и совместных стратегий в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что в конечном итоге укрепит сотрудничество и обмен передовым опытом между Вьетнамом и другими странами АСЕАН.
В рамках подхода «Единое здравоохранение» также предпринимаются усилия по укреплению сотрудничества между секторами общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и охраны окружающей среды.
«Проект SAFE был задуман с четким акцентом на снижение рисков будущих пандемий путем устранения рисков как для здоровья, так и для преступности, связанных с объектами дикой природы», - говорит Дженна Доусон-Фабер, координатор проекта UNODC SAFE.
«Для достижения этой цели требуются коллективные действия заинтересованных сторон. И я благодарна за то, что Вьетнам и другие страны проекта продолжают взаимодействовать со всеми соответствующими партнерами, чтобы гарантировать, что результаты проекта принесут пользу стране, АСЕАН и мировому сообществу», - сказала она