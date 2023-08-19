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Возможности и вызовы на пути к нулевому выбросу
На Форуме профессор, доктор Джонатан Пинкус, старший международный экономист Организации Объединенных Наций по развитию (ПРООН), анализировал, что трансформация в области энергетики, применения возобновляемых источников энергии и энергосбережения... является одним из важных вопросов.
Для осуществления этой трансформации как национальной экономике, так и хозяйственной деятельности предприятий необходимы технологические решения, использование энергосберегающих материалов и развитие возобновляемых источникови энергии, что отвечает требованиям устойчивого развития и зеленого роста.
Между тем, г-н Ха Данг Шон, заместитель технического директора Вьетнамской программы USAID по производству энергии с низким уровнем выбросов (V-LEEP II), сказал, что необходимо рассматривать развитие возобновляемых источников энергии как возможность, но возможность появляется только тогда, когда есть политика, механизм для продвижения.
В настоящее время многие отечественные и иностранные банки и организации взяли на себя твердые обязательства по поддержке «зеленого» перехода Вьетнама, но использование этого капитала для достижения цели «зеленого» преобразования во Вьетнаме — это не только дело предприятий, но и министерств и секторов.
В настоящее время цель Net Zero больше не ограничивается преимуществами и волнением, а является неотложным требованием устойчивого развития, зеленого роста, потребительских вкусов... Это также возможность для поиска сотрудничества с инвесторами, привлечения капитала в проекты зеленой трансформации, чистой энергетики, энергетической инфраструктуры...
Что касается бизнеса, г-н Тан Бун Тор, директор по коммерческой недвижимости и менеджер по дизайну Frasers Property Vietnam, поделился тем, что когда предприятия берут на себя обязательства, они должны быть реализованы, что должно засвидетельствовано местными или международными сертификатами.
Лам То Чинь, заместитель генерального директора по инновациям и развитию бизнеса компании NS BlueScope Vietnam, отметила, что компаниям, которые хотят участвовать в мировом рынке, нужна конкретная дорожная карта по сокращению выбросов углерода, что и сделала BlueScope Vietnam.
С стороны местностей, г-н Фан Ван Май, председатель городского народного комитета Хошимина сообщил, что город выпустил стратегию и план по развитию «зеленой» экономики путем создания институтов, политик «зеленого» перехода во многих отраслях и областях. Политический механизм города Хошимин специализируется на ряде областей, в том числе на энергетике, технологиях, производстве... и бизнес является главной целью поддержки развития.
С другой стороны, городская власть Хошимина уделяет особое внимание продвижению строительства зеленой городской инфраструктуры, зеленых человеческих ресурсов... посредством изучения опыта международных моделей и механизмов для развития международного сотрудничества.
Город Хошимин потратит ресурсы и мобилизует социальные ресурсы, чтобы объединить усилия с правительством для реализации целей устойчивого развития, зеленого роста, делового партнера... В частности, Хошимин выбрал Канжо в качестве пилотного района для перехода на зеленую энергию и сокращения выбросов углерода...