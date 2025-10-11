Возможности для раскрытия потенциала сельскохозяйственного сотрудничества между Вьетнамом и Францией

Мероприятие организовано корпорацией Central Retail Vietnam, MEDEF International и Министерством промышленности и торговли Вьетнама при поддержке Торгового представительства Вьетнама во Франции.



Форум, проводимый впервые, собрал представителей французских деловых ассоциаций, ритейлеров и почти 40 вьетнамских предприятий из различных отраслей для обмена опытом, поиска возможностей сотрудничества и продвижения двусторонних торгово-экономических отношений.



Выступая с приветственным словом, посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг подчеркнул, что форум — это не просто встреча, а свидетельство реального углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Францией, установленного во время визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама во Францию в октябре 2024 года и продолженного последующими визитами президента Эмманюэля Макрона и премьера Фам Минь Тьиня.



По словам посла, Вьетнам сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся экономик АСЕАН, где сельское хозяйство играет ключевую роль. Однако страна стремится не просто оставаться «рисовым амбаром мира», а развивать умное, современное и устойчивое сельское хозяйство, желая рассматриваться не только как рынок, но и как устойчивая и стратегическая производственная база Франции в Юго-Восточной Азии и на всём азиатском континенте.



Заместитель начальника Департамента развития внешних рынков Министерства промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Тхао Хьен отметила, что делегация включает около 40 ведущих вьетнамских предприятий, представляющих ключевые экспортные отрасли — сельхозпродукцию и переработанные продукты (кофе, кешью, перец, тропические фрукты, морепродукты), а также текстиль и ремесленные изделия.



Эти товары соответствуют высоким требованиям по качеству и дизайну, всё больше учитывают экологические и устойчивые аспекты, что отвечает тенденциям потребления на европейском рынке. Прямое участие предприятий во Франции с презентацией продукции и поиском партнёров демонстрирует решимость Вьетнама диверсифицировать экспортные рынки и укреплять сотрудничество с Францией и ЕС.



Заместитель председателя по вопросам продвижения торговли Central Retail Vietnam Поль Ле заявил:



«Сегодня, когда экспорт в США сталкивается с серьёзными трудностями из-за высоких тарифов, вьетнамским компаниям необходимо диверсифицировать экспортные рынки и активно выходить на мировой рынок. Central Retail, обладая преимуществами международного ритейлера, сопровождает вьетнамские предприятия с экспортным потенциалом, помогая им понять рынок и культуру потребления Франции, находить партнёров и поставлять продукцию во Францию и Европу».



В интервью корреспонденту Вьетнамского Информационного Агентства (ВИА) в Париже Жан-Поль Торрис, председатель Национальной ассоциации пищевой промышленности Франции, представитель MEDEF International, подчеркнул:



«Мы прекрасно понимаем посыл правительства Вьетнама: переход от статуса крупного экспортёра сельхозпродукции — кофе, риса, морепродуктов — к экономике с более высокой добавленной стоимостью, с глубокой переработкой».



По его словам, призыв Вьетнама к сотрудничеству, технологическому обмену и инвестициям в промышленную переработку, направленный на повышение добавленной стоимости в аграрной цепочке, является взаимовыгодной целью. Для Вьетнама это означает развитие устойчивого экспорта и производственных мощностей, а для французских компаний — возможность укрепить своё присутствие в регионе, занимающем стратегически центральное положение в мире.



В рамках форума представители правительств и бизнеса двух стран обсудили потенциал двустороннего сотрудничества и провели B2B-сессии.



По итогам форума Central Retail Vietnam и Verger de la Blottière — одно из ведущих кооперативных объединений по выращиванию и экспорту яблок во Франции — подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), предусматривающий изучение возможностей поставки высококачественных французских яблок на рынок Вьетнама.



Это соглашение открывает возможность для вьетнамских потребителей познакомиться с широким ассортиментом премиальных сортов яблок, разнообразных по вкусу и видам, а также способствует укреплению торгового сотрудничества между Вьетнамом и Францией в сфере сельского хозяйства и продовольствия.