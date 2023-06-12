НОВОСТИ
Возможности для предприятий ЕС инвестировать в пищевую промышленность Вьетнама
Сайт Vietnam Briefing опубликовал анализ перспектив роста пищевой промышленности Вьетнама и способов, которыми предприятия ЕС могут воспользоваться для текущих рыночных возможностей.
Пищевая промышленность – одна из самых важных промышленных отраслей Вьетнама. В 2022 году сельское хозяйство страны достигло рекордного экспортного оборота в размере 53,22 млрд долларов США, из которых положительное сальдо торгового баланса составило 8,5 млрд долларов США.
Растущий внутренний спрос также способствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Вьетнама. По мере роста доходов в стране растет и внутреннее потребление, что отражается в растущем спросе на услуги общественного питания и высококачественную сельскохозяйственную продукцию.
Согласно Vietnam Briefing, предприятиям ЕС предоставляется ряд преимуществ при инвестировании в пищевую промышленность Вьетнама.
Во-первых, предприятия ЕС имеют значительное преимущество по сравнению со многими другими развитыми странами. Это результат Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA). В течение следующих 10 лет данное соглашение отменит почти все налоги на импорт продуктов и товаров между Вьетнамом и ЕС.
EVFTA значительно улучшает перспективы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, тем самым расширяя возможности для поставок вьетнамской специальной продукции в ЕС и европейской продукции во Вьетнам.
С другой стороны, EVFTA — это географическое указание (ГУ) для некоторых продуктов питания. Географическое указание — это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения.
EVFTA автоматически распознает географические указания 39 вьетнамских продуктов питания и 169 европейских продуктов. Это поможет потребителям на обоих рынках покупать качественную продукцию, а компаниям продавать свою продукцию на рынках друг друга.
Во-вторых, спрос на качественные продукты питания. Инвесторы из ЕС могут воспользоваться растущим спросом на высококачественные и органические продукты во Вьетнаме.
В-третьих, это мощная пищевая инфраструктура. Кроме того, благодаря относительно низкой стоимости трудовых ресурсов во Вьетнаме, страна становится конкурентоспособным вариантом для производства или перемещения производственных и перерабатывающих мощностей.
Пищевая промышленность Вьетнама все больше привлекает иностранные инвестиции. Быстрые темпы развития и хорошие перспективы роста с планами, поддерживаемыми государством, создают идеальные условия иностранным компания для ведения инвестиционной деятельности.